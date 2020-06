AMD a donc officialisé les Ryzen 3000XT, qui sont des Ryzen 3000 binnés. Mais comme on s'y attendait, une fois analysée la différence entre le 3600 et le 3600X, ou le 3700X par rapport au 3800X, les gains ne devraient pas être mirobolants. Dans le tableau ci-dessous, c'étaient les fréquences supposées que nous avons barrées pour les fréquences officielles :

3900XT 4.1 GHz 3.8 GHz 4.8 GHz 4.7 GHz 12c/24t 3900X 3.8 GHz 4.6 GHz 12c/24t 3800XT 4.2 GHz 3.9 GHz 4.7 GHz 8c/16t 3800X 3.9 GHz 4.5 GHz 8c/16t 3600XT 4 GHz 3.8 GHz 4.7 GHz 4.5 GHz 6c/12t 3600X 3.8 GHz 4.4 GHz 6c/12t

Par rapport aux rumeurs, les fréquences sont encore plus conservatrices. Du coup, ce super binnage n'est pas des plus excitants, il faudra voir les prix en boutiques si ça vaut le coup par rapport aux versions non XT. Mais si vous êtes déjà équipés, ne changez pas, AMD annonçant des gains jusqu'à 4% supérieurs en applicatif. Les prix définitifs sont les suivants : 249$ pour le 3600XT, 399$ pour le 3800XT et 499$ pour le 3900XT, ces puces prenant le tarif MSRP de leurs équivalents X, ce qui devrait soit entrainer leur disparition, soit une ristourne qui sera intéressante. Dispo le 7 juillet, on peut penser qu'à cette date, les tests arriveront, mais on sait plus ou moins ce que ça donnera.