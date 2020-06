Il y a plusieurs mois, Microsoft a lancé son navigateur EDGE nouvelle génération. C'était pour le coup une vraie évolution, voire même un changement de philosophie, puisque la Raymonde abandonnait son moteur EdgeHTML pour celui repris presque partout, alias Chromium. Du coup, un Microsoft Edge nouveau ressemble beaucoup à un Google Chrome, depuis le logo en forme arrondie jusqu'à l'interface et les options.

Cet Edge est proposé en option au téléchargement pour quiconque veut abandonner la vieille version, mais bientôt la chose fera partie du passé. En effet, selon Computerbase, la nouvelle version basée sur Chromium remplacera d'emblée celle pensée sur EdgeHTML à partir de la prochaine Windows 10 Update, la Fall 2020.

Avec cette stratégie, cette nouvelle mouture pourrait renforcer sa position de second navigateur, puisque Firefox, plus que jamais relégué 3e, décline depuis des années, attaqué de toutes parts. Edge Chromium pourrait donc permettre de grappiller de précieuses parts de marché et se rapprocher encore plus du roi. Il faudra alors que le géant s'attaque à la pertinence des résultats de son moteur Bing, qui n'est pas près d'aller chercher celui de Google, au contraire du web browser autrement mieux abouti. Et on ne parle pas des autres solutions, elles aussi plus cohérentes dans les résultats.