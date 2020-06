Ce serait aujourd'hui que les Matisse Refresh sortiraient. Mais on peut se demander quel intérêt pour AMD de lancer de tels CPU alors que les Ryzen 4000 devraient arriver pour Q3 2020 ? AMD domine Intel et ses Comet Lake avec les Ryzen 3000, à quoi bon commercialiser des Matisse Refresh, alias des speed bump de 200/300 MHz ? Pour gagner du temps ? Eh bien selon WCCFTech, et ses sources données comme les constructeurs de cartes mères, AMD aurait purement et simplement décidé de repousser ses Ryzen 4000 à début 2021. Toujours d'après les mêmes sources, la production de masse de Vermeer interviendrait toute fin 2020, pour une commercialisation début 2021.

Depuis le début du confinement mondial, les têtes pensantes se sont tues, et on ne sait pas si les plans initiaux ont été maintenus. Pourtant, les raisons seraient toutes autres. On les a pourtant vues avec Amazon ou MindFactory, les Ryzen 3000 se vendent très bien. C'est cette demande encore très forte qui aurait poussé AMD à repousser ses Ryzen 4000. Ça plus l'incapacité d'Intel à réellement franchir le cap, voilà qu'AMD se retrouve, quoi qu'il arrive, dans une situation plus que confortable, c'est toujours plus simple à gérer dans ce sens que lorsqu'on court derrière jusqu'à s'époumoner.

Même si on est tentés de ne pas y croire, cette rumeur a quand même du sens, compte tenu de tous les éléments expliqués. Ce n'est pas comme si c'était urgent pour AMD de se replacer !