Hier, on parlait de deux Matisse Refresh, vous pouvez lire le billet sur ce lien. On ne s'attendait pas forcément à revoir la rumeur revenir, mais sous deux formes différentes avec des informations différentes, dont une qui est officielle signée AORUS. Ce dernier a publié un slide concernant la compatibilité des CPU avec les chipsets, et on peut y lire Matisse et Refresh dans la case qui est commune à tous les chipsets série 300/400/500. Il y confirmé également que l'A520 sera lancé en août 2020.

La seconde rumeur vient cette fois de WCCFTech. Si on doit la prendre avec un gros grain de distanciation sociale virtuelle, le fait que Videocardz la reprenne lui octroie un peu plus de poids, ce dernier étant parmi les plus fiables. Selon la source, donc, on devrait dire adieu aux 3750X et 3850X. Par contre on devrait dire bienvenue aux 3600XT, 3800XT et 3900XT. Ils correspondraient à des versions plus testicouillues des puces 3600X, 3800X et 3900X, tout en conservant bien entendu l'architecture. Oui, ce seraient des Ryzen 3000 triés, aussi ils devraient se comporter encore mieux lors de fortes charges, histoire de grappiller quelques précieux pourcents.

Qu'adviendrait-il du reste de la gamme ? Eh bien elle serait conservée, mais avec des coupes dans les prix de vente. En tout cas, la gamme Zen 2 plutôt équilibrée deviendrait surchargée avec ces XT, dans la mesure où les autres perdureraient. Et surtout on aimerait bien voir les tarifs, ça va se tenir dans des fourchettes bien minces. Cette rumeur pourrait donc confirmer la baisse du 3900X en vue de faire place nette au 3900XT ? Et comme hier, le lancement se ferait le 16 juin (B550), la mise en vente le 7 juillet. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre !