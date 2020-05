Avec la sortie de Comet Lake venaient également les cartes mères Z490, qui n’offraient, en fin de compte, que peu de nouveautés par rapport au Z390 qu’elles remplacent. Néanmoins, la plateforme s’est dotée de deux avancées techniques : le WiFi 6 et l’adoption du GbE sauce 2,5 Gbit/s pour la partie Ethernet. Bien qu’il ne s’agisse pas de la norme supérieure au GbE utilisée par les professionnels (cette dernière est le 10 GbE), les amateurs de réseau local rapide pouvaient se réjouir. D’autant plus que, si la plateforme avait connu des problèmes de jeunesse, Intel avait annoncé que ceux-ci étaient à ranger dans les affaires classées.

Le Z390, un air un peu trop « poudre aux yeux » ?



En effet, le problème précédent concernait des aléas de performances (sans perte de connexions, rassurez-vous), qui pouvaient réduire le débit de 1 Mb/s à 10 Mb/s ; et les conseils officiels pour remédier à ce souci n’étaient autres que de... faire fonctionner en GbE tout court, soit à la fantastique vitesse d’un Gb/s - 2,5 fois moins que la vitesse nominale. Or, selon des tests provenant d’une source anonyme, le problème serait toujours présent, et une nouvelle révision de ce contrôleur I225-V serait à attendre pour les mois à venir.

Dans certaines configurations, les débits seraient... fluctuants.

Pour le moment en dehors du domaine de l’officiel, ces nouvelles ont de quoi fâcher. Non seulement Intel s’avère incapable d’avancer sur le plan des processeurs, mais les maigres avancées de la plateforme semblent déboucher, elles aussi, sur des impasses. Néanmoins, ce serait oublier que le 2,5 GbE est loin d’être répandu dans les foyers (aussi bien sûr les réseaux internes que sur l’accès internet), ce pourquoi le rétrogradage en 1 GbE n’a pas vraiment de quoi gêner dans la pratique. Rajoutez à cela le fait que la plupart des cartes mères haut de gamme ont adjoint une partie réseau Realtek, plus fiable, plutôt que la solution par défaut des bleus ! Autant dire que l’affaire se révèle davantage consternante que handicapante pour les consommateurs. (Source : Wccftech)