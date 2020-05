En octobre dernier, on entendait parler, pour la première fois, d'un CPU Matisse, a.k.a un Ryzen 7 sur base de Zen 2, nommé 3750X. Vu le différentiel de performances entre 3700X et 3800X, on avait du mal à lui trouver un intérêt, à supposer que sa nomenclature reste cohérente, à savoir un 8 coeurs / 16 threads. 7 mois plus tard, les prix chez AMD ont chuté, et revoilà le retour de la rumeur du 3750X. Le constat n'a pas changé le concernant, les 3700X et 3800X faisant plus que le travail face aux 10700K, et restant à légère distance du 10900K, pour un prix presque deux fois moins élevé entre 3700X et 10900K.

Pourtant, il n'est pas le seul à émerger aujourd'hui, la rumeur affiche un 3850X, qui pourrait avoir plus de sens ! En effet, le 3900X reste intouchable pour le 10900K en applicatif, en gaming il est devant, mais d'assez peu et surtout d'une manière négligeable tant le GPU joue un rôle important. Le catalogue AMD fait le grand écart entre 8 coeurs et 12 coeurs, et si ce 3850X était un 10 coeurs/20 threads ?

Techniquement, cela pourrait être un 3900X déclassé. Comme vous le savez, le 3900X a 2 CCD, chaque CCD comprenant 2 CCX de 4 coeurs et 16Mo de L3 pièce Il serait possible d'avoir par exemple 1/2 CCX activé sur un CCD, et 1 CCX + la moitié d'un autre sur le second CCD. Cela pourrait quand même créer des situations loufoques à la manière d'un Ryzen 3 3100. Ceci n'est qu'une piste, à supposer que ce 3850X existe, il permettrait cependant de combler le gap entre 3800X et 3900X. Pourtant, AMD aurait baissé le MSRP de son 3900X de 499 à 410$, ce qui limiterait plus que de raison la pertinence d'un décacore.

Malgré tout, la source annonce que le lancement de ces deux Matisse Refresh interviendrait le juin, exactement le même jour que le lancement des cartes mères B550 dans le commerce, tandis que la vente débuterait le 7 juillet.(Source Twitter)