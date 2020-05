On les attend toujours de pied ferme, alors que tout porte à croire qu’ils sont imminents, et qui sait, peut-être débarqueront-ils même simultanément au nouveau bouquet de puces Matisse Refresh qui a récemment commencé à fleurir sur la toile. On pense déjà connaître pas mal de choses au sujet des APU 4000 d’AMD, surtout depuis que les caractéristiques quasi complètes avaient été balancées sur internet il y a quelques jours. Ces derniers jours ont aussi apporté leurs nouvelles informations, qui restent évidemment au rang de rumeur tant que rien n’est officiel.

Par exemple, grâce à la page produit de la carte mère Racing B550GTA de Biostar, où le constructeur rappelle que le PCIe 4.0 et sa superbe bande passante ne sont valables que pour « Ryzen 3rd Gen Matisse », on commence à se douter que les APU 4000 en seraient dépourvus. Au fond, ce n’est pas choquant si l’on considère que ces APU desktop seraient de simples adaptations des versions mobiles, qui sont déjà limitées au PCIe 3.0 pour des motifs de « consommation » (selon AMD), et on imaginerait assez mal AMD créer un masque spécifique pour la production des APU 4000 desktop.

Depuis le début, les APU d’AMD profitent d’un nombre réduit de lignes PCIe par rapport à leurs homologues CPU sans puces graphiques intégrées, il semblerait qu’il ne faille anticiper aucune évolution majeure de la pratique. Ainsi, le tableau de spécification de la mobale B550 de Biostar mentionne que le slot PCIe x16 principal ne dispose plus que de 8 lignes avec les « AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics processors » (donc également Renoir ?), de quoi handicaper un tantinet le GPU dédié. Cela dit, rappelons que les APU s’orientent traditionnellement surtout vers les budgets plus serrés et les acheteurs qui souhaitent justement se passer d’une carte graphique dédiée. Il reste maintenant à voir si Renoir pourrait au moins profiter d’une forme de support du PCIe 4.0 pour ses lignes dédiées aux SSD M.2.

Finalement, Biostar (encore lui) a aussi listé plusieurs références Renoir directement dans la liste des processeurs compatibles avec sa Racing B550GTQ, avec un vrai nom et quelques caractéristiques telles que la fréquence de base et le TDP. Des informations que l’on connaissait déjà pour la plupart, mais cette fois-ci on peut lier un nom commercial aux numéros OPN de la dernière fuite en date. Enfin pas tous, puisque Biostar n’a listé que 7 APU Ryzen 4000, contre 12 OPN différents — il est possible qu’il ne s’agît encore que d’une ébauche publiée prématurément.

En tout cas, les choses paraissent continuer à se mettre en place derrière les rideaux. Les spécifications des prochains APU desktop sont assurément sympathiques, malgré l’anticipation de quelques « limitations » du côté de la norme PCIe et de la distribution des lignes, tout ce qu’il nous manque maintenant surtout, c’est une date !