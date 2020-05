Leaké pendant des mois, puis accueillis parmi nous parce qu’il le fallait bien, on peut pas dire que Comet Lake-S — aka la 10e génération Core — a beaucoup excité les foules jusqu’à présent. Les performances devraient être au rendez-vous vu les bases « solides » et largement épuisées éprouvées, mais c’est bien le manque flagrant d’innovation en profondeur qui fait que la génération passera au-dessus de la majorité de nos têtes.

Pour ne rien arranger, Rocket Lake-S, aka la 11e génération Core, devrait arriver très rapidement, trop même, si l’on considère que les rumeurs sont vraies et que la prochaine génération déboulerait d’ici la fin de l’année comme si de rien n’était… De ce fait, à quoi bon lorgner du côté des Core 10000 et de son chipset premium Z490, bien partis pour se faire enterrer à la vitesse de la lumière ? Les constructeurs le savent d’ailleurs certainement que trop bien, la preuve, GIGABYTE a carrément déjà confirmé via son livestream AORUS, que ses cartes mères Z490 et leur socket LGA1200 seront compatibles avec Rocket Lake-S ! Youpi ?

Assez pour faire passer la pilule ?

Au fond, ce n’est pas choquant, mis à part quelques exceptions, la majorité des plateformes Intel ont officiellement connu deux générations. De plus, on rappelle que Rocket Lake-S sera toujours gravé au 14 nm, mais devrait introduire plusieurs nouveautés architecturales inspirées d’Ice Lake et de Tiger Lake. La génération est également attendue avec la fameuse norme PCIe 4.0, qu’Intel aurait déjà voulu introduire avec Comet Lake-S, mais n’y serait apparemment pas arrivé.

Ce qui nous amène aussi au fameux blabla sur le soi-disant caractère « PCIe 4.0 Ready » de certaines cartes mères Z490, embarquant effectivement un certain nombre des composants requis, mais sans les conditions requises pour une exploitation. Faut-il tout de même en déduire que celles-ci pourraient profiter, au moins partiellement, des lignes PCIe 4.0 hypothétiques apportées par les CPU Rocket Lake-S ? Allez savoir…

En tout cas, difficile d’imaginer que cet « argument » de GIGABYTE puisse vraiment donner une meilleure chance aux mobales Z490, d’autant qu’on aura sans aucun doute droit à un chipset Z590 « Full PCIe 4.0 » le moment venu (le H510 a déjà été détecté, c’est dire que ça devrait s’enchaîner), et que se trouvent en face X570 et B550, déjà compatibles et dont l’avenir est en principe un peu mieux tracé. En somme, Comet Lake-S semble bien parti pour répéter l’histoire de Kaby Lake, lancé durant la première moitié de l’année et remplacé dans la deuxième par Coffee Lake… (Source : AORUS LiveStream, via Tom’s)