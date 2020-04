Nous vous parlions il y a quelques jours d'une rumeur comme quoi les cartes mères basées sur Z490 pourraient être capables de gérer du PCIe 4.0 sur les futures générations de CPU Intel. Une confusion qui proviendrait d'un message marketing de chez GIGABYTE, laissant croire que leurs cartes mères auraient cette capacité future. Bien entendu, nous ne remettons pas en cause les propos, mais changeons l'interprétation de certains médias qui sautent sur l'occasion pour créer de nouvelles rumeurs, alors que la dixième génération n'est toujours pas sortie.

Afin de mieux s'y retrouver et de comprendre la situation, le Comptoir a donc enquêté pour vous, en se basant sur les documents officiels des fabricants qu'il a déjà reçus et de quelques modèles de cartes mères en prévision des futurs tests - mais nous ne vous dirons pas lesquelles. Ici nous prendrons donc le cas de deux fabricants : ASUS et MSI. Pour le premier, après avoir observé de près ce que nous avons là, nous pouvons voir que le fabricant fait dans le simple : que des puces de PCIe 3.0, pas de redrivers et donc pas de PCIe 4.0, que ce soit aujourd'hui ou demain. Au moins, ici la réponse est claire : non, l'ensemble des cartes Z490 ne seront pas prévues pour le PCIe 4.0.

Chez ASUS, la réponse est simple : du PCIe 3.0 partout.

Mais pourtant, il y a bien des modèles équipés de puces pour le PCIe 4.0, comme chez GIGABYTE ou MSI. Chez ce dernier, la réponse est moins simple et il faut bien comprendre pourquoi un tel design est mis en œuvre. Le PCIe 4.0 est apparu avec Zen 2 et les cartes mères X570, mais son design est dans les cartons depuis quelque temps. De ce fait, certains fabricants utilisent depuis longtemps des puces et des design de fabrication propre au PCIe 4.0. Et pour rentabiliser cet effort de R&D et éventuellement prévoir une potentielle compatibilité de Rocket Lake avec le PCIe 4.0, il est plus rentable de produire la partie PCIe liant le CPU aux ports GPU/M.2 en version 4. Mais ici, la liaison au niveau du chipset restera tout de même en PCIe 3.0, montrant que Z490 reste une simple itération de l'architecture actuelle.

À gauche, nous voyons que les liaisons PCIe avec le CPU sont prévues pour fonctionner en 4.0 avec les puces utilisées ; sur la droite, les liaisons PCIe avec le chipset restent quant à elles en 3.0.

Pourquoi alors tout le monde ne le fait pas, notamment sur le chipset ? Mais tout simplement parce qu'il reste très probablement des stocks de puces chez certains fabricants, et pour d'autres les puces dédiées au PCIe 4.0 étant rétrocompatible et au même tarif, ils ne chercheront pas plus loin et appliqueront la même formule que sur les cartes X570, réduisant l'impact des coûts de production et l'investissement en R&D pour le développement de cette génération. Et méfiez-vous qu'au final - même si les cartes sont compatibles - Intel ne fasse pas la même chose qu'AMD avec ses cartes X470, c'est-à-dire de désactiver par logiciel la possibilité d'utiliser le PCIe 4.0, même si électroniquement la carte en est capable. Soyez donc patients, et attendez les tests officiels sur cette nouvelle génération bleue, en vous méfiant des ragots de dame Irma.