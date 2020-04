Le presque flagship Ryzen 4000, alias le 4900HS au TDP de 35W, a été testé par Anandtech. Il était embarqué dans l'ASUS Zephyrus G14, et par conséquent, il est possible de se faire une idée de l'engin. Ce qui attire l'attention, ce sont surtout les performances processeur, mais aussi celles de l'iGPU embarqué à base de 8 coeurs Vega gravés en 7nm. Notre confrère a comparé l'engin au niveau des perfs pures CPU avec le Razer Blade 15 animé par un Core i7-9750H avec ses 6 coeurs et 12 threads, donc une puce sur le papier bien inférieure au 4900HS et ses 8 coeurs/16 threads.

La review porte sur tout un tas de tests processeurs, mais on a déjà eu droit à ce type d'articles la semaine dernière. En revanche, une analyse des performances de l'iGPU est rare, et elle fait partie de l'article. Pour le coup, le panel de puces change, avec des valeurs connues, comme le R5 3400G et ses 11 coeurs Vega 14nm, le R3 3200G et ses 8 coeurs Vega 14nm, et le gros R5 3500U pour son époque.

Les tests ont été menés en 1080p, avec des niveaux de réglages différents, allant de détail Max à Standard. 4 jeux font office d'arbitre, Civilization VI avec et sans MSAA, Bortderlands 3, Final Fantasy XV et Counter Strike Source. Bilan, le Vega du 4900HS gagne deux fois, perds deux fois face au 3400G, et fait match nul sur Counter Strike à des valeurs peu significatives de plus de 230 ips. Il est donc bon de voir que le dernier Vega en 7nm, même moins renforcé, gagne le premier Vega ayant plus d'unités de calcul. Verra-t-on un vrai gap franchi avec RDNA sur la prochaine génération d'APU ? Toutefois, vous verrez également que les résultats dans les jeux sont meilleurs avec de la mémoire plus rapide, Anandtech ayant comparé la DDR4 2666 à la 3200.