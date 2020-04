De temps en temps, on aime bien parler de mods faits par des passionnés, des gars qui s'y connaissent un peu plus que beaucoup d'entre nous. Régulièrement, on parle de celui pour Resident Evil 4 via RE4HD (il a intérêt à accélérer puisque le reboot devrait arriver en 2022), et celui pour The Witcher 3 avec le Reworked. Dans le passé on a parlé de ceux pour les jeux STALKER. Les années passent, et la popularité de ces titres ne se dément pas. L'année dernière, un moddeur s'était attelé à offrir à Shadow of Chernobyl un environnement visuel digne du jeu, allant gratter la moindre texture à améliorer ou le moindre éclairage adapté. Son nom ? STALKER SoC Remaster Mod 2019. Pourquoi nous en parlons ? Parce que c'est un lecteur enregistré assidu de CDH qui en est l'auteur, à vous de trouver de qui il s'agit.

Il se trouve qu'il bosse actuellement sur le même type de travail avec STALKER Clear Sky, et il devrait être en mesure de le proposer au téléchargement d'ici quelques mois, dans délais précis en cette heure. Nous saluons souvent ce travail de fourmi pour le bonheur de nombreuses personnes, aussi il est normal d'offrir ce type de lucarne quand le travail le mérite. Voici une vidéo du travail en cours :