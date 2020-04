On s’en doutait déjà, mais c’est désormais plus évident que jamais, tous les processeurs de la 10e génération — déjà lancés ou sur le point de l’être, fussent-ils Comet Lake-U/Y, Comet Lake-H, Comet Lake-S ou Ice Lake-U — sont surtout là pour meubler avec quelques artifices afin de tenter de limiter au maximum les fuites vers l’offre plus attrayante que jamais du camp AMD — fut-elle Ryzen 3000, Ryzen-H et Ryzen-U !

Il est évident qu’Intel souhaite passer rapidement à autre chose, en témoigne la quantité de blabla qui nous a déjà été servi à propos de Tiger Lake et l’architecture GPU Xe du fondeur, un duo qui s’annonce justement assez prometteur côté mobile avec le futur combo Tiger Lake-U 10 nm + iGPU Xe Gen 12 face à l’équivalent Ice Lake-U 10 nm + iGPU Iris Plus Graphics Gen 11 sur le marché aujourd’hui, une nouvelle solution qui pourrait aussi permettre de recoller enfin avec l'excellente Radeon intégrée des APU Ryzen.

Ainsi, après avoir vu Tiger Lake se profiler dans le noyau de Linux avec son iGPU avéré capable de gérer nativement le décodage de flux 12-bit, et une poignée d'autres fuites en anonyme sur la toile, voilà que l'un des membres de la fratrie s'est fait flasher sans masque dans la base de données de 3D Mark ! En effet, le nouvel arrivant y est identifié comme étant un i7-1185G7 de "11th Gen Intel Core", confirmant ainsi aussi la prochaine nomenclature (téléphonée, certes) de cette future nouvelle branche de l’arbre généalogique de Core, mais on voit aussi que 3D Mark a encore du mal à lire correctement les caractéristiques du CPU, certainement lié au fait qu’il s’agissait fort probablement d’un exemplaire de test non finalisé.