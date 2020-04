Si vous pensiez avoir raté le bon plan sur l'excellente souris sans fil de Logitech, sachez qu'elle se trouve toujours à 89,99 € chez Boulanger. La G502 Lightspeed embarque le capteur optique Hero 16K de la marque et dispose de 11 boutons programmables dont la résistance est donnée à 50 millions de clics. On gère tout cela via G Hub et notre test vous en dira plus comme déjà énoncé lors du précédent bon plan. Mais alors, pourquoi ce "up"' ?! Hé bien, en appliquant le code ACCESS15, vous profiterez d'une remise qui fera tomber le tarif à 76,49 € ! La livraison est offerte en magasin ou à domicile, avec un délai possible compte tenu des circonstances. On vous met notre lien en bas de page si vous êtes intéressés par l'offre.