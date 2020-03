Ce qui est bien avec les grandes séries — au hasard, les Surface de chez Microsoft —, c’est qu’il existe une grande probabilité pour que les futures nouvelles générations de CPU les équipent. Et — toujours au hasard — la prochaine déclinaison du 10 nm, a. k. a. Tiger Lake, semble un bon candidat pour ces mises à jour. En effet, alors que, sur PC fixe, le 14 nm semble encore parti pour durer avec, semble-t-il, un rétropédalage de Willow Cove à cette sauce pour succéder à Comet Lake.

En tout cas, cette hypothèse est étayée par de nouvelles fuites en direction de 3DMark 11. Un processeur inconnu bleu aurait en effet réalisé un score de 8 412 sur le baromètre « physique » et 5 540 pour la partie graphique, attribuée selon le nom de code de la plateforme au futur Surface Laptop. Niveau performance, difficile de commenter étant donné le caractère d’avant-première du bousin (et en supposant qu’il ne s’agisse pas d’un gros fake !), mais cela égalerait l’autre penchant rouge possiblement dans la course, à savoir les APU Ryzen 4000.

Du côté des spécifications papier, nous aurions à faire à un quadcore hyperthreadé (tristement...) cadencé à 2,3 GHz de base et 4,3 GHz en boost. Si cela représente 200 MHz de plus que le plus gros des Ice Lake (en boost), ces chiffres resteraient plutôt décevants, gage d’une gravure encore peu fiabilisée... ce qui corrobore son retard voire son absence des autres secteurs. Néanmoins, les améliorations architecturales ainsi que le GPU Xe kipoutre devraient avoir leur mot à dire dans l’affaire. Rendez-vous à la sortie officielle pour en savoir plus ! (Source : WindowsLatest)

On voulait vous mettre un logo Microsoft, mais finalement, le doigt a ripé sur cette magnifique fusion...