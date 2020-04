AMD a livré son premier pilote Adrenalin du mois d'avril. En cette belle année 2020, rien de mieux qu'un jeu de contaminés pour occuper des confinés non contaminés, ainsi le jeu Resident Evil 3 paru hier profite à pleins poumons de l'énergie des Radeon. Il y a des bugs résolus également, 7 exactement.

Overwatch et Heroes of the Storm pouvaient planter ou faire des écrans noirs en jouant de longues périodes sur certaines RX Vega. Le HDR pouvait ne pas être détecté ou activé dans certaines applications ou jeux utilisant Vulkan. Doom Eternal de son côté pouvait planter sur certaines configurations ayant deux ou plusieurs GPU (idéalement dans les portables). Le Streaming du Radeon Software pouvait crasher lorsque vous démarriez une session avec l'overlay Performance actif. Quelques fréquences étaient mal reportées dans l'onglet informations. Les Hotkeys ne peuvent plus être réassignées du fait de redondances avec celles de Windows. Enfin, quelques écrans FreeSync Premium pouvaient ne pas monter à leur fréquence de rafraichissement maximal lorsque l'option FreeSync était activée dans le menu de l'écran.

C'est tout, il y a des gags connus, mais pas encore corrigés, vous pouvez retrouver tout cela sur ce lien directement, voir si votre souci est connu des équipes rouges. Retrouvez notre analyse des options graphiques du jeu.