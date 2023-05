Test • Intel Nuc 13 Extreme Raptor Canyon

N'allez pas dans les hautes herbes

Pour cette 13ème édition du NUC Extreme Raptor Canyon, Intel joue les apprentis sorciers en manipulant l'ADN d'un PC compact et celle de ses minis-PC en y installant des processeurs Raptor Lake ! Ne vous attendez pas à un modèle réduit poussif, non ce truc-là est rapide, très rapide... Il gagne en volume afin d'y caser ce qui se fait de mieux ces derniers mois, et promet de nous en mettre plein les yeux avec des performances de tout premier ordre. L'engin reste cela dit compact, même s'il perd en discrétion. Et, modèle extrême oblige, pour pouvoir y goûter, il faudra dépenser sans compter. Nous, nous l'avons, alors on vous dit ce que ça donne en pratique !