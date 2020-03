Ça n’en finit plus avec Comet Lake, un agitation signe qu’un événement est bien en train de se préparer, mais qui serait plus lointain qu’imminent si l’on en croit la dernière information en date, selon laquelle le lancement aurait maintenant été repoussé fin juin (Q2 2020), au lieu d’une introduction auparavant située entre mars et avril. Il se murmure que ce serait une conséquence plus ou moins directe de l’épidémie de coronavirus, qui a toujours bon dos pour justifier plein de choses, mais passons, peu importe.

En attendant, ce n’est certainement pas ça qui a empêché les revendeurs de joueur au jeu habituel de "oups, j’ai référencé trop tôt !" ou de l’ouverture précoce des précommandes, des pratiques désormais devenues coutumes au fil des années à l’aube des lancements majeurs de hardware, généralement le temps d’un p’tit coup de pub. L’inconvénient, c’est ce que ces fuites à répétitions sont forcément à prendre avec des pincettes, les tarifs affichés étant aussi bien souvent gonflés. L’avantage, c’est que ça fait causer et permet de dessiner progressivement un bien meilleur tableau de la prochaine vague de CPU.

En l’occurrence, en sus des caractéristiques techniques d’une bonne partie du futur catalogue i9, i7 et i5, on aurait désormais aussi sous la main les prix version "tray" pour l’ensemble de la future gamme Comet Lake-S, et quoi de mieux que de s’en servir pour mieux positionner la future offre Core 10000 face aux Core 9000 existants, et puis celle de la concurrence AMD ?

Intel Core 10000 - LGA1200 Prix "tray" TTC Équivalent Intel Core 9000 - LGA1151 Prix "Box" Moyen (ou MSRP) Concurrents AMD - AM4 (approx.) Prix Moyen - - i9-9900KS ~650 € R9 3950X

R9 3900X R9 (Pro) 3900 500 - 880 € i9-10900K 600,16 € 9900K ~550 € 10900KF 567,73 € 9900KF ~540 € 10900T 540,51 € 9900T (439 $) 10900 540,51 € 9900 ~500 € 10900F 508,08 € 9700F (310 $) i7-10700K 466,58 € i7-9700K ~420 € R7 3800X R7 3700X R7 Pro 3700 330 - 400 € 10700KF 432,82 € 9700KF ~400 € 10700T 401,60 € 9700T(E) (323 $) 10700 401,60 € 9700 ~390 € 10700F 369,66 € 9700F ~370 € i5-10600K 316,05 € i5-9600K ~260 € R5 3600X R5 3600 R5 Pro 3600 R5 3500X R5 3500 190 - 250 € 10600KF 283,62 € 9600KF ~220 € 10600 266,68 € 9600 (220 $) 10600T 266,68 € 9600T(E) (213 $) 10500 240,79 € 9500 (202 $) 10500T 240,79 € 9500T(E) (192 $) 10400 229,05 € 9400 240 € R5 Pro 3400G R5 3400G R5 Pro 3400GE 160 - 230 € 10400F 196,99 € 9400F 170 € 10400T 229,05 € 9400T (182 $) i3-10320 195,75 € i3-9320 (162 $) R3 Pro 3200G R3 3200G R3 Pro 3200GE ~100 € 10300 182,35 € 9300 (152 $) 10300T 182,35 € 9300T (143 $) 10100 156,82 € 9100 ~160 € 10100T 156,45 € 9100T(E) (122 $) Pentium G6600 112,29 € G5600 ~100 € AMD Athlon 300U Athlon Pro 200U Athlon 3000G Athlon 240GE Athlon 220GE Athlon Pro 200GE Athlon 200GE 50-100 € G6500 99,34 € G5500 ~95 € G6500T 99,34 € G5500T (75 $) G6400 86,39 € G5400 ~60 € G6400T 86,39 € G5400T (64 $) G5920 72,12 € G5420 ? (64 $) G5900 59,53 € - - G5900T 59,17 € G5420T ? (64 $)

Sous réserve d’une certaine justesse de ces tarifs "tray" TTC, on remarque d’emblée que les prix ne devraient pas particulièrement baisser. Certes, la crème de la future gamme aura deux cœurs en plus et la majorité (tous ?) des futurs CPU devraient profiter de l’hyperthreading, mais c’est une tactique d"'urgence" qu’Intel a déjà utilisée auparavant. En fait, il n’y aurait rien de vraiment surprenant dans l’affaire, Comet Lake n’étant, en principe, rien de plus que du Skylake / Kaby Lake / Coffee Lake / Coffee Lake Refresh 14 nm++ poussé au bout du bout et installé sur un nouveau socket LGA1200 histoire d’emmerder tout le monde avec un énième changement - qu’Intel justifiera certainement d’une manière ou d’une autre. Bon, histoire d’équilibrer un peu les propos, Comet Lake pourrait tout de même avoir plusieurs bons arguments face à la 9e génération.

En attendant la fin du 14 nm et une suite potentiellement bien plus excitante (il faut garder espoir), on se doute que Comet Lake devrait être en mesure de recoller avec les Ryzen 3000 au moins dans certaines catégories de la compétition, probablement pas en applicatif, mais en jeu ça devrait faire l’affaire pour reprendre de la distance, aussi minime soit-elle et sûrement essentiellement en 1080p. Par exemple, ce slide officieux de janvier insinue que le flagship i9-10900K défoncerait le 9900K de 30 %, rien que ça. Bref, plusieurs semaines ou plusieurs mois encore à attendre, peu importe, on finira tôt ou tard par avoir le fin de cette histoire ! (Source : 3DNews.ru)

