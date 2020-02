Alors que Tiger Lake n’est pas encore sortie officiellement — tout juste sait-on que son iGPU sera deux fois plus performant que celui d’Ice Lake — mais les fuites à son sujet sont déjà légion. La dernière en date provient d’un driver graphique pour Linux, dont le code source vient de recevoir une mise à jour croustillante.

Car il y est fait mention de Tiger Lake, et plus précisément des performances de son iGPU. De plus, sa sortie présumée semble étrangement correspondre avec Xe, ce qui permet de spéculer sur une association possible entre une partie calcul Tiger Lake et une partie graphique iDG1LPDEV déjà aperçue sur le web, probablement basse consommation (96 EU), peut-être au sein d’un même SoC, ou plus classiquement comme une partie graphique dédiée utilisable conjointement avec le processeur seul. En tout cas, Tiger Lake verrait disparaître le support du codec VP8, pour s’octroyer le HEVC et le VP9, non plus en 10-bit comme sur Ice Lake, mais en 12-bit (encodage et décodage possible), les modes 4:4:4 et 4:2:2 étant limités au décodage seul. De quoi sacrément assurer pour ce qui est de la HDR, qui prend actuellement 10 bits par couleur. Notez cependant bien qu’il est possible — mais peu courant — d’encoder un média non HDR sur un codec 10-bit... et que le 12-bit est actuellement réservé aux plus exigeants, dans ce cas les professionnels de la colorimétrie vidéo. Vous imaginez alors qu’un tel support est plus que limité, et devrait avoir pour conséquence une intégration simplifiée de matériel HDR dans les ordinateurs portables, moyennant cependant un surcoût nécessaire !

En outre, cette même source fait également mention d’Elkhart Lake et Jasper Lake, deux noms également connus, mais dans le domaine de la basse consommation. Pour ceux-là, peu de changement par rapport à Ice Lake : sauf rares exceptions, tout reste identique : support limité à 10 bits pour le décodage HEVC et VP9, et encodage impossible dans ce gamut-là.

Merci à Tux pour toutes ces fuites !

Si la sortie de ces modèles n’est pas encore officialisée, au moins sommes-nous (presque) sûr que des spécifications voire des exemplaires de préséries circulent, quelque part, afin de préparer l’écosystème logiciel et (espérons-le), fournir une expérience sans bug dès le lancement, dans une date pas si lointaine ? Rêvons toujours... (Source : NotebookCheck)