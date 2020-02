Il n'est pas rare de trouver des Ryzen des premières générations encore en magasin, c'est d'ailleurs bien souvent l'occasion de faire de bonnes affaires et de monter des PC à un prix intéressant, tant que les dernières nouveautés ne vous sont indispensables, évidemment. Justement, si vous êtes en ce moment même sur le marché pour une telle pièce, il serait peut-être intéressant de patienter jusqu'au 3 mars, date à laquelle débarquerait en magasin le Ryzen 3 2300X de la génération Pinnacle Ridge (12 nm, Zen+), en tout cas, si l'on en croit le journal malais Lowyat.

La particularité du Ryzen 3 2300X - et par ailleurs de son grand frère Ryzen 5 2500X -, c'est qu'il s'agit depuis son lancement d'une puce exclusive aux OEM et assembleurs. L'ouverture du processeur au marché grand public pourrait sous-entendre qu'AMD aurait encore un stock assez important de R3 2300X sous la main et qu'il serait maintenant bon de s'en débarrasser, peut-être en vue d'une relève Zen 2, un inventaire dormant pouvant aussi peser dans la balance commerciale.

Par ailleurs, AMD a déjà introduit un R5 3500X en octobre dernier, en compagnie du R9 3900, pour l'instant également une exclusivité des OEM et uniquement en Chine, mais qui suggère qu'un R3 3300(X) ne manquera pas de lui emboîter le pas tôt ou tard. Sur le papier, voilà en quoi consiste ce mini CPU Pinnacle Ridge :

Pas de quoi crever le plafond, mais plus qu'assez pour équiper un PC de famille dédié à un usage multimédia basique et bureautique. Le concurrent direct profitant d'une configuration identique sous étendard Intel est le Core i3-9100F. Par contre, le tarif estimé du R3 2300X (obtenu en convertissant le prix affiché de 298 ringgits malais du premier référencement du processeur en Malaisie et sans considérer TVA ou frais d'importation) promet de lui mener la vie dure.

En fait, le choix pourrait être un peu plus difficile avec la fameuse version "AF" du Ryzen 5 1600, arrivée très récemment sur le marché. Différente du R5 1600 "AE" original, la "nouvelle" version n'est ni plus ni moins un R5 2600 rebadgé (ou recyclé, si vous préférez) et pas cher. Certes, il faudrait compter quelques dizaines d'euros en plus par rapport au tarif supputé du R3 2300X, mais le prix par cœur serait a priori pratiquement identique, alors que les caractéristiques sont largement en faveur du choix d'un R5 1600 AF, dès lors que le budget le permet, bien entendu.

Mars n'étant plus très loin, on devrait être fixé assez rapidement sur le sort de ce R3 2300X et de sa succession, notez aussi que le Ryzen 3 serait par ailleurs livré avec le ventirad Wraith Stealth. (Source)