Coffee Lake Refresh : Enfin 8 cœurs sur plateforme 115x Intel !

Le lancement de l'architecture Zen et des microprocesseurs Ryzen par AMD, a introduit un caillou pour le moins désagréable dans la chaussure d'Intel. En effet, le géant bleu avait l'habitude depuis des années, de se contenter d'évolutions pour le moins limitées entre chaque génération, s'appuyant sur la supériorité de son architecture et de ses procédés de fabrication. Mais ce dernier point s'est grippé au passage à 14 nm, tout comme l'architecture qui n'a plus évolué depuis. Entre-temps, la concurrence s'est revigorée, imposant au fondeur une modification de ses plans initiaux. C'est ainsi qu'est né Coffee Lake, 3ème itération de l'architecture Skylake, après l'interlude Kaby Lake, et qui s'est traduit par un élargissement de 50% du CPU, à 6 cœurs. De quoi revenir pratiquement au niveau des Ryzen 8 cœurs les plus rapides au niveau applicatif sur plateforme Mainstream, et les devancer en jeux. Mais les rouges bien décidés à ne rien lâcher, ont profité de l'évolution du procédé de gravure de Global Foundries, pour reprendre plus nettement l'ascendant au printemps, avec ses Ryzen 2. Intel y répond aujourd'hui avec un Coffee Lake Refresh, ajoutant encore 2 cœurs à ses CPU grand public les plus rapides, disposant ainsi d'une solution aussi richement dotée que son concurrent à ce niveau. De quoi prendre largement l'ascendant et justifier des tarifs officiels nettement plus élevés que son concurrent ? Réponse dans ce dossier au sein d'un panel de 23 processeurs.