La réalité virtuelle, HTC continue à y croire, certainement persuadé que ce marché de niche va tôt ou tard réellement faire sa percée. En tout cas, si le constructeur s’entête et persiste dans cette direction, c'est bien qu'il y a une demande à satisfaire, aussi particulière soit-elle, et donc bien du pognon à se faire. À contrario d'Oculus, qui vise désormais surtout l'entrée de gamme de la VR avec ses casques Quest et Rift S, HTC cherche aussi à combler une foule d'amateurs de VR un peu plus aisée, comme peuvent en témoigner les Vive Pro et Vive Pro Eye, dont les kits les plus complets dépassent très largement les 1000 euros.

Cela dit, le constructeur n'a pas oublié l'"entrée de gamme" pour autant et avait ainsi renouvelé son offre Vive avec la série Vive Cosmos, qui fut introduite en automne 2019, certes, tout de même aux alentours des 800 €. Toutefois, la plateforme Cosmos étant modulaire, ce n'était qu'une question de mois avant que HTC ne multiplie les déclinaisons. On assistera donc prochainement à l'arrivée des Cosmos Elite, Cosmos XR et Cosmos Play, ainsi que de nouveaux accessoires. Quoi de neuf ?

Tout d'abord, HTC va proposer une nouvelle plaque frontale (ou faceplate pour reprendre le terme anglophone) baptisée "External Tracking Faceplate", qui permettra aux stations Lighthouse 1.0 et 2.0 de fonctionner avec le casque Cosmos - ce dernier, rappelons-le, intègre tous ses propres capteurs 6DoF pour le suivi avec 6 capteurs et de base n'a besoin d'aucune assistance externe. La nouvelle solution permettra désormais d'équiper son casque pour jouer aux jeux nécessitant le tracking des contrôleurs et stations de base externes SteamVR. Le prix ? 199 $ !

Le kit Vive Cosmos Elite.

Ensuite, HTC va introduire le bundle Vive Cosmos Elite. Comme son nom le sous-entend plutôt clairement, il s'agit d'un kit plus complet comprenant le casque de base, avec 2 contrôleurs Vive et 2 stations de base Vive 1.0. Il faudra compter avec un tarif officiel de 899 $, soit 999 € chez nous (le kit ayant déjà été référencé).

Prochain sur la liste, le Vive Cosmos XR, au suffixe choisi pour désigner la réalité étendue ou "eXtended Reality". Ce casque profitera de deux capteurs frontaux supplémentaires afin de permettre "un champ de vision pas-à-pas presque complet et qui utilise la majorité de l'affichage VR (jusqu'à 100° de FOV)" et mélanger contenu virtuel et monde réel. De quoi venir marcher sur la de "Mixed Reality" de Windows ? La solution sera normalement présentée plus en détail au GDC 2020 de mars (encore faut-il que le salon soit maintenu, de nombreux éditeurs ont déjà renoncé à y participer à cause de l’épidémie COVID-19).

Le Vive Cosmos XR.

Enfin, c'est un Vive Cosmos Play qui vient boucler l'annonce - malheureusement pauvre en détails techniques - de HTC. L'objectif avec le Cosmos Play est de tirer vers le bas le prix du ticket d'entrée de la gamme, autant pour les novices de la réalité virtuelle que pour les professionnels. C'est une version plus abordable du modèle original qui sera équipée de seulement 4 capteurs au lieu de 6, la précision du tracking sera donc inférieure forcément et HTC recommande de se limiter à du contenu VR basique. Toutefois, grâce à la modularité de la gamme, les futurs propriétaires d'un casque Vive Cosmos Play pourront évidemment changer la plaque frontale pour passer au niveau supérieur et profiter d'une meilleure expérience. Le constructeur n'a encore mentionné aucun prix, mais si l'on en déduit que HTC souhaite en faire un casque VR pour les masses, le prix devrait être adapté en conséquence. Le futur vrai successeur spirituel du HTC Vive original ?

Et le Vive Cosmos Play !

Pour conclure et histoire aussi d'y voir un peu plus clair, voici le résumé des caractéristiques techniques de la gamme Vive de HTC. (Source : HTC)