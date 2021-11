Depuis l'arrivée de la dernière génération de consoles, les constructeurs d'écrans de PC ont véritablement cessé de snober ce segment et à présent s'agitent pour se faire une petite place dans ce domaine où le téléviseur règne encore en maître absolu. C'est ainsi que sont nés des écrans qui s'adressent autant aux joueurs sur PC qu'aux joueurs sur consoles, comme le nouveau G4309VX/D dévoilé par AOC Chine.

L'écran possède une dalle 43 pouces et des caractéristiques techniques effectivement attrayantes aux deux mondes, à commencer par la définition 4K UHD, les 144 Hz et le FreeSync Premium Pro. Naturellement, beaucoup grimaceront déjà à la seule mention d'une matrice VA, avec les avantages et les défauts que cela implique généralement, tel qu'un temps de réponse gris à gris rarement fantastique par rapport aux dalles TN ou IPS, en contrepartie d'un contraste meilleur. L'écran a également coché toutes les cases requises pour une certification DisplayHDR 1000, quand bien même on aurait aimé connaître le type de local dimming utilisé, la qualité du HDR n'est certainement pas la même entre un local dimming sur 10 petites zones ou 2048 (les Odyssey G9 et G9 Neo en sont un exemple parfait), mais les deux peuvent parfaitement atteindre niveau officiel de HDR chez VESA. Ce n'est d'ailleurs même pas du 10-bit natif qui est à l’œuvre, mais du 8-bit avec FRC.

Le G4309VX/D possédera aussi deux prises HDMI 2.1, idéales avant tout pour profiter en partie des atouts de l'écran sur console. Le DisplayPort 1.4 avec Display Screen Compression est aussi de la partie pour servir avec un PC. Par contre, comme à chaque lancement d'écran ces derniers temps, on se demandera encore une fois ce qu'il en est du DisplayPort 2.0, qui commence tout de même à se faire désirer.

AOC n'a pas donné le prix de l'engin ni mentionné s'il va arriver en Europe, mais il est fort probable que oui. Comme ce n'est pas le premier écran dans cette catégorie, on peut tout de même se faire une idée de la tarification future en observant la situation du FV43U de GIGABYTE et le ROG Strix XG43UQ d'ASUS, deux références qui partagent des caractéristiques identiques à 99 %. Le premier coûte au minimum 980 € et le second démarre à 1450 € (cherchez l'erreur...). On peut donc en déduire sans prendre trop de risque que le modèle d'AOC se situe le jour venu sur une fourchette de 900 à 1000 €, en supposant qu'AOC reste fidèle à ses habitudes de tarification. Cela étant dit, les vrais concurrents seront les téléviseurs OLED "gaming" de LG et consorts qui mènent la vie bien dure à tous ces moniteurs bien coûteux, sans oublier que LG a prévu une variante 42 pouces pour sa célèbre gamme en 2022. (Source)