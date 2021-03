Le PG43UQ n'est pas vraiment un écran comme les autres, puisqu'il a le cul entre deux pose-fesse, la chaise du joueur devant son PC et le canapé du joueur avec une console ! C'est donc avant tout un écran de jeu au sens universel du terme qui cherche autant à satisfaire l'un que l'autre. Clairement un appel au secours du pied aux joueurs de tout horizon par certains constructeurs cantonnés à l'écran de PC, alors que les téléviseurs empiètent de plus en plus sur leur domaine, notamment depuis qu'ils profitent aussi de dalles natives à 120 Hz et d'une compatibilité avec les différentes formes d'adaptive sync. C'était aussi un peu l'idée aussi des écrans BFGD de Nvidia, mais on dirait bien que le concept n'a pas particulièrement décollé, les tarifs élitistes n'ont pas dû aider. Il faut dire que l'offre de téléviseur OLED de LG en particulier fait déjà des ravages auprès des joueurs, précisément sa gamme OLEDxxCX !

Et c'est bien contre ce type d'écran qu'à du lutter le PG43UQ, et prochainement son successeur XG43UQ, qui apportera au passage le HDMI 2.1 afin de rester dans la course et pouvoir convenir aux toutes dernières consoles de chez Sony et Microsoft. Il s'agit d'ailleurs de la seule évolution majeure entre les deux modèles 43 pouces, puisque les caractéristiques techniques n'affichent aucune grosse évolution notable. On notera tout de même l'ajout de la certification FreeSync Premium Pro et le support de l'Extreme Low Motion Blur Sync d'ASUS (du VRR avec réduction du flou de mouvement).

La recette de base ne change pas et est toujours à base d'une dalle VA. Il convient de préciser que la dalle du premier écran avait surpris par de très bonnes couleurs d'usine, un bon contraste et une assez bonne uniformité de la luminance, et par conséquent un très bon HDR. De plus, les dernières générations de dalles VA, les exemplaires les plus coûteux en particulier, ne souffrent quasiment plus des défauts longtemps attribués à ce type de matrice, comme le ghosting. Bien entendu, la lutte avec une dalle OLED sera assez inégale, même si ce type de dalle possède aussi ses inconvénients, on sait d'avance qui proposera la meilleure qualité d'image. Par contre, aucun écran OLED ne propose encore à ce jour un ensemble 4K UHD à 144 Hz avec Display Port 1.4 et HDMI 2.1, et un équivalent à l'ELMB Sync. Et ce sera bien le meilleur argument face aux téléviseurs OLED, tels que ceux de LG.

Malheureusement, le prix n'en ferait pas tellement partie, puisque les premiers référencements donnent au STRIX XG43UQ un tarif entre 1500 et 1600 euros, ce qui le positionne pile au coeur du segment des écrans OLED le plus abordables ayant la faveur des joueurs, mais qui propose néanmoins du 48 pouces au plus petit. Les 43 pouces plus faciles à accommoder et le mix de technologies arriveront certainement tout de même à séduire des joueurs des deux bords... Vivement les tests ! (Source)