Comme d'autres, GIGABYTE a dû comprendre qu'il y aurait bien une niche à satisfaire pour de l'écran gaming de PC de grande taille, alors que les téléviseurs LED et surtout OLED commencent sérieusement à empiéter sur ce marché, mais ne descendent pas encore assez dans les diagonales ou ne vont peut-être pas encore assez loin dans les technologies d'affichage pour pouvoir d'emblée convenir à tout le monde. De ce fait, on peut dire que l'écran LCD « traditionnel » (sans tuner TV et pas smart, quoi) fait de la résistance autant qu'il peut et tente maintenant aussi de plus en plus d'attirer une clientèle jouant sur console, particulièrement celle de dernière génération. On voit ainsi petit à petit fleurir des écrans de 43 pouces chez à peu près tous les constructeurs majeurs de moniteurs, une offre qui autant d'une TV que d'un écran de PC.

Actif sur ce marché seulement depuis 2019, GIGABYTE semble clairement décidé de s'y faire une place aux côtés des plus grands, la preuve avec son prochain flagship, l'AORUS FV43U ! Apparu pour la première fois lors d'un événement tenu par la marque au Vietnam, on ne connaît pas encore tout à son sujet. L'écran posséderait une dalle - très certainement VA - de 43 pouces 4K UHD, avec Quantum Dots, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms MPRT. Le constructeur a confirmé une profondeur de couleur de 10-bit (8-bit + FRC ?) et une couverture à 97 % de l'espace DCI-P3. On sait aussi que l'écran a déjà été certifié DisplayHDR 1000 par VESA, puisqu'il apparait dans la liste des écrans certifiés selon le standard DisplayHDR 1.1 sur le site du consortium. Rappelons que ce niveau de certification oblige l'usage d'une forme de local dimming et une luminosité capable de monter à 1000 cd/m² en pointe.

Enfin, l'écran a déjà été référencé au Japon pour 168 000 yens et au Vietnam pour 34 990 000 dongs, soit « seulement » environ 1290 €. Un tel prix serait assez en phase avec ceux des écrans 43 pouces que nous avons déjà vu passer ces derniers temps. Accessoirement, les caractéristiques de ce FV43U rappellent d'ailleurs énormément celles du ROG Strix XG43UQ. Vraisemblablement, les deux seront des clones techniques, comme il en existe bien souvent. (Source)

Y aura-t-il également de l'HDMI 2.1 comme chez ASUS ?