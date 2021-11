Deux nouvelles souris chez Cooler Master, elles se nomment MM730 et MM731. Deux MasterMouse nouvelle génération dédiées au joueur qui n'ont aucune affinité avec une balourde comme la G502 et préfèrent avoir une plume sous la paume ! Elles sont à placer dans la continuité des mulots comme les MM710, MM711 et MM720, des modèles dont vous devez pouvez relire les tests respectifs ici (MM71x) et là.

Comme les précédentes, les MM73x sont des souris qui se veulent très légères, mais les ingénieurs de Cooler Master ont visiblement enfin percé le secret de la matière légère ET pleine, et donc finis les trous sur coque pour alléger le truc (que les marketeux vendaient comme orifices de ventilation pour la paume, mais bien sûr), celle des MM73x sent bon le classique et le traditionnel. Du coup, c'est aussi une bonne vieille souris parfaitement trypophobe-friendly et dont le PCB risquera beaucoup moins de s'encrasser de poussière et de déchets humains au fil des années. Par conséquent, on imagine que le PCB ne sera plus waterproof (une MM720 fonctionnait parfaitement sous l'eau, si si, on a essayé).

Derrière ce design lisse et non perforé se cache une même souris gaming exclusivement adaptée aux droitiers pour une prise en main type Palm ou Claw, avec 6 boutons, des pieds en PTFE, un peu d'ARGB 16,7 millions de couleurs et un câble tressé ultraflexible de 1,8 mètre. Le bundle inclut aussi des bandes antidérapantes pouvant être collées de part et d'autre pour une prise en main plus stable. Sous le capot affichant par ailleurs des dimensions plus généreuses de 122,3 x 69,0 x 39,1 mm, Cooler Master a dégagé les interrupteurs mécaniques pour des microswitches optiques, du moins pour les boutons de la molette et G/D. On ne sait pas si c'est le cas aussi pour les boutons latéraux. Le capteur est toujours optique et signé PixArt, mais le constructeur ne nous dit pas de quel modèle il s'agit. Considérant que le DPI peut atteindre les 19 000, il n'est pas impossible que les MM73x utilisent le dernier modèle PAW3370, ce serait une évolution cohérente par rapport au PWM3389 des MM7xx précédentes.

Finalement, qu'est-ce qui distingue MM731 et MM730 ? C'est simple, la MM731 peut aussi fonctionner sans fil, c'est-à-dire en 2,4 GHz ou BT (BT non recommandé pour jouer, ça limite le polling rate à 125 Hz). Son câble (USB Type-C vers Type-A) est donc détachable et elle embarque une batterie de 500 mAh lui permettant de tenir 72 heures sans éclairage en 2,4 GHz ou 190 heures en Bluetooth. Elle est donc également un peu plus lourde avec 59 g sur la balance, contre 48 g pour la MM730. Pour les deux, vous aurez le choix entre noir et blanc. Enfin, le prix recommandé pour la MM730 est de 70 € et de 100 € pour la MM731. Là aussi, les MasterMouse sont montées en grade.