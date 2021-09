Après son dernier Huntsman V2 Analog apparu en février, version la V2 d'un Huntsman non analogique, une mise à jour du clavier phare du constructeur singapourien qui avait été introduit en 2018 ! Que nous veut cette nouvelle édition et comment se démarque-t-elle de la V2 en déclinaison analogique ?

Comme vous pouvez le voir, le Huntsman V2 ressemble comme deux gouttes d'eau au Huntsman V2 Analog, avec sa plaque supérieure en aluminium noir matte et des capuchons en PBT double injection illuminés au bon Razer Chroma RGB, mais il présente tout de même quelques différences plus ou moins subtiles. On remarquera par exemple qu'il ne possède pas de relais USB sur le côté et qu'il n'y a donc qu'un seul câble tressé sortant. Enfin, le Huntsman V2 sera légèrement moins flamboyant, vu qu'il n'a pas été doté d'un RGB « underglow ». Pour le reste, les dimensions semblent être parfaitement identiques, le repose-poignet est un exemplaire ergonomique détachable magnétique en mousse avec faux cuir et on y retrouve aussi les 4 raccourcis multimédias physiques dédiés, dont la grosse molette pour le volume (avec une forme un peu différente). N-key roll-over et anti-ghosting sont évidemment de la partie (la question ne se pose plus), ainsi qu'une mémoire interne pour stocker 5 profils différents.

Les changements les plus importants se trouvent avant tout sous les capuchons et le capot. En effet, le Huntsman V2 a été équipé de la 2e génération d'interrupteurs optiques (non analogique, bien sûr) de la maison, avec le choix entre rouge linéaire ou violet clicky. Ils sont certifiés pour 100 millions d'activations. Razer ne s'est pas étalé sur les caractéristiques de cette 2e génération, on peut en déduire qu'elles n'ont pas dû évoluer beaucoup. Les adeptes d'un clavier silencieux et sans bruits parasites seront aussi ravis d'apprendre que le nouveau Huntsman V2 intègre une couche supplémentaire en mousse spéciale entre l'aluminium et le PCB pour absorber le bruit typique d'un interrupteur en bout de course.

Enfin, le hardware du clavier sera capable d'atteindre un taux d'interrogation de 8000 Hz, un paramètre que Razer avait (malheureusement) omis pour son Huntsman V2 Analog ! Il sera donc en principe le futur partenaire idéal de la Viper 8KHz du même constructeur. Mais ce n'est même pas un nouveau record, Corsair avait déjà atteint les 8000 Hz avec son K65 lancé en mars, après avoir signé auparavant du 4000 Hz avec son K100. Est-ce vraiment bien utile ? Le débat est toujours largement ouvert.

Il vous reste maintenant à savoir que le Huntsman V2 est disponible depuis avant-hier, pour 199,99 € dans sa version clicky et pour 209,99 € pour la version linéaire. Et si l'idée d'un grand Huntsman vous rebute, Razer a aussi introduit simultanément un Huntsman V2 TKL ! Les caractéristiques sont grosso modo les mêmes, sauf que le câble est USB-C et détachable, et que les contrôles multimédias ont disparu avec le pavé numérique. Celui-ci coute respectivement dans le même ordre 159,99 € et 169,99 €.