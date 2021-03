Un nouveau clavier est venu se poser chez Corsair, mélange entre le profil bas du K60 RGB Low Profile et la toute-puissance d'un K100 à la pointe des technologies, il se nomme K65 RGB Mini ! Sa particularité ? C'est le premier clavier mécanique 60 % de la marque, c'est-à-dire totalisant 61 touches selon un layout réduit au strict minimum absolu du nécessaire pour un clavier destiné aux joueurs et un tant soit peu fonctionnel — ce qui n'empêche pas l'engin de peser 0,85 kg, soit presque aussi lourd que le dernier K60.

Physiquement, le clavier impressionne par son épaisseur, avec une conception aux lignes plutôt épurées et qui se veut parfaitement compacte et portable, en témoigne aussi le branchement via un câble tressé USB-C 3.0/3.1 détachable. Sa hauteur n'est pas ajustable et il est livré sans repose-poignet. Point de surface en aluminium brossé, à la place, vous y trouverez un diffuseur pour un éclairage RGB étendu entre les touches sur l'ensemble de la surface — l'effet devrait être garanti ! Le clavier fait également usage des nouveaux capuchons PBT double-shot PRO de Corsair. D'une part, c'est un bon point pour la durabilité, d'autant plus avec une épaisseur de 1,5 mm ; de l'autre, la nouvelle collection de capuchons permettra de personnaliser son clavier Corsair (celui-ci, ou un autre) avec 6 kits de couleurs différentes et parfois texturées, mais qu'il faut évidemment acheter séparément pour 29,99 €.

Sous le capot, le K65 RGB Mini se distingue aussi. Certes, il propose les caractéristiques usuelles d'un clavier de jeu, tel que le NKRO avec anti-fantôme à 100 %, ainsi qu'un bon nombre de raccourcis. Ceux-ci sont évidemment plus nombreux dans le cas présent, où pratiquement chaque touche dispose d'une fonction supplémentaire, afin de palier sa petite taille et arriver à proposer un niveau de fonctionnalité identique à un clavier standard, même si en un peu moins pratique. Il intègre aussi 8 Mo de mémoire pour enregistrer jusqu'à 50 profils. 3 choix d'interrupteurs sont proposés : Cherry MX Red, Cherry MX Silent Red et Cherry MX Speed Silver. Une bonne sélection aux caractéristiques bien connues, vraisemblablement les options plus plébiscitées par les joueurs du côté de chez Cherry.

Là où le K65 étonne vraiment, c'est avec l'intégration de la technologie d'hypertraitement AXON, que Corsair avait utilisée pour la première avec son K100, et qui permet au nouveau clavier de proposer un taux d'interrogation de 8000 Hz — soit le double du K100 ! Ce qui est, jusqu'à preuve du contraire, parfaitement inutile en pratique, au moins ça permet de faire les gros titres ! Bon, ça ne se refuse peut-être pas, mais des interrupteurs optiques eurent été plus pertinents pour la rapidité et la réactivité générale du clavier. En tout cas, un combo clavier-souris à 8000 Hz sera désormais possible, avec la très récente Viper 8KHz de Razer.

Dans tous les cas, ce K65 RGB Mini est une bien belle bête pour le joueur qui aime les claviers disposant d'une empreinte réduite au minimum, et il n'en existe pas des masses de ce calibre. Mais parce qu'il a presque tout d'un grand, il en va naturellement de même pour son prix, qui est tout de même de 129,99 € TTC ! Au moins, à ce prix-là, le K65 RGB Mini devrait sans mal prouver que ce n'est pas la taille du clavier qui compte...