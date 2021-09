Lian Li est une firme habituée des boîtiers haut de gamme alliant performance et sobriété, en dépit d’un ticket d’accès souvent élitiste. Depuis quelque temps, la firme sort des sentiers battus avec des ventilateurs, des alimentations et des créations plus originales, mais elle ne délaisse pas pour autant son cœur de métier. En témoigne le cube à config' du jour, nommé sobrement Q58, prévu pour les PC sur base de carte mère mini-ITX.

Dans le format mini (14,5 L seulement) de la tour se cache de quoi fixer la carte mère, bien sûr, mais également de quoi déporter votre carte graphique (dual ou tri slots, 320 mm maximum) sur le côté, histoire de profiter de l’aération du mesh. Côté refroidissement, si vous avec un watercooling, il va falloir opter pour une alimentation SFX pour débloquer l’emplacement 280 mm. Côté stockage, le faible volume autorise tout de même 4 SSD 2,5 » et 1 HDD 3,5 », soit largement de quoi assurer du téra-octet à notre époque où même les plus petites mobales possèdent des emplacements M.2. Fidèle à ses convictions, Lian Li propose du sobre, voir minimalisme : pas de loupiottes, deux coloris seulement, noir et blanc, dont la vitre différera légèrement (verre fumé contre transparent), et une connectique se limitant à de l’USB 3 en Type-A, un autre en Type-C, le bouton power et un combiné jack.

Pour les tarifs, ça n’est pas trop salé malgré les habitudes de la firme : 119,90 € pour la version noire, 10 € de plus pour la version blanche et 40 € de plus mettre à jour le riser PCIe en 4.0. Lian Li prévoit aussi un peu de personnalisation avec la mise à disposition de panneaux latéraux grillagés (19,90 € quelle que soit la couleur), ainsi que des bandes LED sur fond noir ou blanc, également à 19,90 €. Pas encore de fiche produit pour notre cube, mais cela ne devrait pas tarder puisque son arrivée en magasin est prévue pour début octobre. Avis aux amateurs ?