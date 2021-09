Il y a quelques semaines, NVIDIA avait lancé un bundle que nous avions qualifié d'injuste. En effet, pour profiter de Battlefield 2042, il fallait acheter des PC fixes ou mobiles à base de RTX 3070 a minima. Compte tenu des tarifs pratiqués et des brouzoufs qu'engrangeait la firme, cette attitude faisait franchement pingre. AMD, il y a plusieurs jours, a eu exactement la même stratégie, avec autant de bénédiction de notre côté que celle d'un supporter de l'OM pour le PSG. Il fallait acheter une machine desktop avec Ryzen 3600 à 5950X + RX 6600 XT à 6900 XT ou Ryzen 5600HS à 5980HX + RX 6600M à 6800M pour récupérer Far Cry 6 et Resident Evil Village.

AMD a un peu assoupli sa politique, là où le concurrent n'a pas su le faire. Il a ajouté la seule RX 6900 XT à l'éligibilité du bundle des deux jeux, ce qui est mieux que rien. Lesquelles sont concernées par l'offre ? Toutes mon général, que ce soit les cartes de références aussi rares que les cheveux sur le caillou de Pascal, ou les customisées vendues plus cher que le marché noir du rein et des poumons. Vous pourrez en profiter du 16 septembre au 31 décembre 2021, avec possibilité de tirer jusqu'au 29 janvier 2022 pour récupérer vos jeux sur AMDReward.

Cependant, il y a un gros hic. Aucun des partenaires répertoriés sur le site officiel n'a ajouté le bundle à son catalogue, à savoir LDLC et ses clones, ainsi que Cybertek. On ne saurait que trop vous conseiller d'attendre de les voir arriver, et donc de temporiser quelques jours que les copinous affichent l'offre sur leur page, qui est la seule preuve contractuelle que vous y avez droit.