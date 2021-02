Clavier gaming phare du constructeur singapourien, le Huntsman s'offre encore une nouvelle version, plus exactement une réédition de son modèle Huntsman Elite (et non du Huntsman original) et qui se nomme Huntsman V2 Analog ! Visuellement et esthétiquement, il s'agit effectivement ni plus ni moins d'un Huntsman Elite, avec une plaque supérieure mate en aluminium, son gros bouton numérique multifonction et les raccourcis multimédias adjacents, un stockage hybride intégré pour 5 profils, un repose-poignet magnétique en similicuir (ici légèrement retravaillé, les grosses bordures dures ont disparu et la mousse recouvre une plus grande surface) et une multitude de zones d'éclairage Razer Chroma RGB, y compris sur les 4 côtés inférieurs du clavier, avec ou sans le repose-poignet.

Ainsi, en surface, pas de gros changements, mais on notera tout de même la substitution des capuchons en ABS double injection par des exemplaires en PBT à double injection, pour des capuchons plus durables, l'intégration sur le côté gauche d'un relais USB 3.0 et un branchement du clavier désormais en en USB-C. Toutefois, les vraies nouveautés du Hunstman V2 Analog se trouvent avant tout sous le capot et les capuchons, le clavier étant le premier modèle analogique du constructeur ! Ce passage à l'analogique se fait sur la base des interrupteurs optiques de la maison, mais très sérieusement modifiés.

Par exemple, leur point d'activation est ajustable sur une plage de 1,5 à 3,6 mm, grâce à la capacité de l'interrupteur de mesurer la quantité de lumière traversant la tige, donc adaptable selon votre préférence et le style de jeu. Ensuite, comme une sorte de substitution aux macros un peu rigides, il est maintenant aussi possible d'effectuer deux fonctions une seule pression de touche, grâce à une activation en deux étapes, potentiellement bien pratique pour certaines actions en jeu et les effectuer plus rapidement.

Enfin, on en arrive à la fameuse partie analogique, toutefois limitée aux 4 touches directionnelles ZQSD/WASD, mais qui permettra donc d'effectuer des mouvements fluides avec votre personnage sur 360° presque comme avec un joystick analogique. Pour avoir testé cette fonction avec le MK850 et sa technologie AIMPAD (sur 8 touches au lieu de 4 chez Razer, mais sans interrupteurs optiques), la fonctionnalité est effectivement sympathique et parfois bluffante, bien qu'elle ne changera pas fondamentalement votre expérience, elle dépend aussi beaucoup du support logiciel de chaque jeu et du jeu lui-même, ça ne fonctionne pas toujours.

Pour le reste, les caractéristiques du Huntsman V2 Analog sont très ordinaires. Un peu à notre surprise, Razer n'en a pas profité pour pousser le taux d'interrogation à plus de 1000 Hz/1 ms, quand bien même il a récemment poussé le vice à 8000 Hz avec sa dernière Viper et c'eut été l'occasion de faire la nique à Corsair et son K100 à 4000 Hz (mais qui n'a pas de fonction analogique), en plus de concurrencer le MK850 de Cooler Master.

À ce stade, le Huntsman V2 Analog n'a pas de concurrent direct, et Razer le sait bien, en témoigne le tarif élitiste de 269,99 € et une exclusivité que le constructeur réserve pour l'instant à son propre store. C'est 20 € de plus que le K100 et presque 120 € par rapport au MK850 (qui ne se trouve presque plus), une bien grosse pilule à avaler. Attendons de voir les tests (peut-être le nôtre ?) pour conclure s'il les vaut vraiment...