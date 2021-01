Même si la souris de jeu à 1000 Hz (1 ms) représente encore 99,9 % du marché, et ce depuis des années, certains constructeurs ont déjà essayé le 2000 Hz (0,5 ms), parfois du vrai, parfois du faux (comme avec la Gladiator d'ASUS, qui émule plutôt un 2 x 1000 Hz avec deux mises à jour de position par intervalle), MadCatz est récemment carrément allé jusqu'à 3000 Hz. Malgré tout, ces mulots sont encore une petite minorité, preuve que leur intérêt est probablement encore assez limité pour la majorité d'entre nous et qu'il est bien difficile d'y voir autre chose qu'un discours marketing pour l'instant.

Il y aurait toutefois un argument en leur faveur, parait-il, dès lors que vous jouer sur un écran ayant un taux de rafraîchissement élevé, comprendre au-delà des 120 Hz, par exemple 240, 300 ou 360 Hz, qui commencent à se démocratiser petit à petit et il se dit qu'un taux d'interrogation plus élevé côté souris permettrait d'y éliminer efficacement le microstuttering, les sauts du curseur et de réduire encore les latences. En pratique, ce serait malheureusement encore assez difficile à démontrer/ressentir la différence avec nos sens d'humains non augmentés - on verra ce qu'il en sera d'ici 2077.



En tout cas, le géant singapourien Razer n'y est pas allé de main morte pour sa nouvelle Viper et ne s'est clairement pas satisfait d'un service minimum, puisque son nouveau modèle atteindrait la limite théorique de l'USB 3.x : 8000 Hz, soit un délai d'entrée de seulement 0,125 ms ! Razer a baptisé sa prouesse de « HyperPolling Technology » et n'a pas manqué de préciser qu'il s'agit d'un « vrai » taux d'interrogation à 8000 Hz, « inaugurant une nouvelle ère de réactivité, de vitesse et de fiabilité en jeu » (oui, nous nous sommes aussi un peu vomis dans la bouche), bien entendu !

Razer affirme que les bénéfices seront perceptibles autant par les joueurs du dimanche (nous, vous, votre voisin, etc.) que les gamers professionnels (transhumains, cyborgs, aliens, etc.), bien plus qu'un simple DPI très élevé, mais c'est bien Nikolay « Nikobaby Nikolove, joueur pro de Dota2 et probablement pas 100 % humain, qui est venu pour dire qu'il peut apparemment instantanément faire la différence entre 1000 et 8000 Hz... Merci, Mr. Nikolay, voici votre chèque. Et voilà, vous avez compris le message, la Viper 8K(Hz) est la nouvelle arme idéale pour décoiffer du pixel comme jamais auparavant ! Terminons-en tout de même avec le reste des caractéristiques du mulot, ci-dessous.