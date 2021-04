Icy Dock a encore dépassé ses propres limites ! Non content d'avoir déjà réussi à coincer jusqu'à 4 mini-chauffages NVMe ou encore 8 supports 2,5" SATA avec ou sans plateau dans une seule baie 5,25", voilà que le constructeur propose désormais d'y mettre 12 SSD SATA M.2 ! La nouvelle référence se nomme MB872MP-B et elle prend donc en charge les barrettes de NAND au format M.2 en SATA, grâce à ses 12 mini-tiroirs individuels entièrement en métal capables d'accueillir la majorité des mensurations disponibles sur le marché, du 2230 au 22110. Et comme de coutume, l'installation se fait sans outil, de même qu'il sera possible de remplacer rapidement chaque plateau à chaud sans avoir besoin de dévisser quoi que ce soit.

Pour permettre aux 12 SSD M.2 de travailler de concert et d'assurer les 6 Gb/s de la norme SATA à chacun d'entre eux, le ToughArmor MB872MP-B se branchera avec 3 connecteurs OCuLink SFF-8612 haut débit, ce qui veut dire qu'il faudra également disposer d'une carte hôte PCIe adaptée pour prendre en charge ce standard. L'alimentation se fera via deux connecteurs SATA 15 pins ordinaires. Icy Dock ne fixe aucune limitation de capacité par SSD, mais annonce supporter les modèles de 2 To, en sachant qu'il n'y a pas de M.2 SATA de plus de 2 To sur le marché - ce type de support tend de tout façon à disparaître au profit du M.2 NVMe. Dans tous les cas, cela permettra tout de même d'atteindre les 24 To de stockage, ce qui représente déjà une bien belle densité dans un espace plus que limité !

Un SSD M.2 SATA ne consomme pas des masses, mais chauffe en moyenne plus qu'un SSD SATA 2,5". Une messe de 12 modules en collés serrés représente donc déjà pas mal de calories à dégager pour garantir un fonctionnement optimal sur la durée. Pour ce faire, d'une part chaque plateau en métal est équipé d'un coussin thermique en contact avec le SSD, et de l'autre Icy Dock a aussi prévu un magnifique petit 40 mm collé aux fesses du ToughArmor. Heureusement, celui-ci dispose de 3 modes de fonctionnement, off, low et high.

Le constructeur n'a pas encore annoncé de prix et on ne sait pas non plus à quelle date le nouveau modèle ToughArmor est censé arriver sur le marché. En tout cas, Icy Dock surprend une fois encore avec une création ingénieuse et accessible au commun des mortels, certes pour une clientèle de niche. On est maintenant curieux de voir si le constructeur osera aussi une version NVMe, pour mettre le feu à la baie 5,25" comme jamais (donc avec extincteur intégré ?) !