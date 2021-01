Intel et l'emballage de son haut gamme, c'est tout une histoire. Peu importe que Rocket Lake-S et son nouveau flagship soient imminents, cela n'a pas empêché Intel de revoir furtivement le packaging un peu particulier de son flagship actuel, l'i9-10900K, qui n'avait certes tout de même déjà plus rien à avoir avec le gros truc dodécaèdre de l'i9-9900K. C'était sûrement mieux ainsi, l'emballage ne fait certainement pas le processeur (ça se saurait et chaque CPU d'Intel serait alors probablement livrée dans une valise), que la majorité d'entre nous achètent en ligne de toute façon et puis ce n'est pas comme si quelqu'un avait déjà retourné un processeur parce qu'il n'aimait pas son emballage — quoique tout est possible dans ce bas monde à l'autel de l'hyperconsommation.

Bon, le dodécaèdre avait tout de même un certain côté pratique...

Qu'est-ce qui a changé ? C'est simple, la notification de changement de produit nous montre que le 10900K sera désormais emballé comme tous les autres processeurs de la gamme, à savoir une simple petite (mais toujours trop grande dirons certains) boite bleue en carton plié sans prétention, justifiée principalement par le fait que ce très simple changement permettra désormais d'en mettre 1620 par palette au lieu de 480 ! Ah oui, quand même...

Clairement, la première édition de l'emballage n'était pas un exemple d'efficacité ni de praticité ni d'écologie et a dû en emmerder plus d'un à l'étape du conditionnement ou dans les entrepôts et les magasins. Plus de CPU par palette sous-entend aussi plus de CPU par conteneur, donc un prix du transport divisé par autant d'unité supplémentaire et par conséquent bien moindre. Il s'agit ainsi d'un effort de réduction des frais de transport autant que des frais d'emballage, dans un contexte où le prix du conteneur a justement pas mal grimpé ces derniers temps entre l'Europe et l'Asie.

À voir si ce changement a été décidé (applicable à partir du 28 février) uniquement pour le 10900K parce qu'un nouveau flagship est imminent et que l'ère de Comet Lake-S est révolue, ou s'il indique aussi que le futur très haut de gamme i9-11900K de Rocket Lake-S sera dès le départ lui aussi livré dans un emballage similaire. Considérant que la prochaine génération pourrait ne pas tellement marquer les esprits et se faire arracher des étalages, coincée entre d'excellents Ryzen 5000 et une suite Alder Lake-S bien trop proche, autant qu'elle ne coûte pas trop cher et prenne le moins de place possible dans les stocks, non ?