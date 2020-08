Le constructeur MadCatz lance de nouvelles souris gaming sur le marché. Vous trouverez une évolution R.A.T. 8+ ADV et une version limitée R.A.T PRO X3 Supreme. La marque avait pas mal de matos à présenter en 2019, avec des souris mais aussi quelques périphériques divers. La société avait aussi annoncé sa R.A.T. AIR, un modèle sans fil avec tout plein de DPI et de boutons de macros. On retourne donc sur des mulots gaming, avec ces deux nouvelles variantes que nous allons vous détailler.

Commençons par le modèle R.A.T. 8+ ADV qui est désormais disponible dans le commerce. On trouve donc une souris utilisant un capteur optique Pixart PMW 3389 PRO se proposant de fonctionner à 20000 DPI au maximum. Le produit propose 400 IPS et une accélération de 50G, avec un taux d’échantillonnage de 2000 MHz/0.5 ms. La souris a une forme similaire à la R.A.T. 8+ avec repose-main, doigts, pouces - quel confort dis donc - et ajoute des antidérapants. Ce modèle est adaptable en fonction de votre grip et des poids amovibles sont livrés avec le produit pour permettre de trouver la résistance idéale pour chaque joueur, classique sur les produits dédiés au jeu. Au niveau du look, on aime ou on aime pas, c'est très rouge, flashy à vrai dire, mais bon, c'est la pasta de chez MadCatz finalement. Il sera possible de faire des macros dans tout les sens pour les 11 boutons de cette version ADV, via quatre profils possibles en mémoire. Aussi, vous pourrez contrôler le RGB - c'est important ça - et faire briller de mille feux votre mulot !

Le second modèle de souris se nomme R.A.T. PRO X3 Supreme, une version limitée pour l'anniversaire de MadCatz. Cette version utilise des matériaux premium pour son squelette, en magnésium Exoframe, censé être plus solide sur le papier. Comme sur le modèle ADV, vous trouverez des repose-main, des molettes, des repose-doigts et repose-pouce remplaçable. On retrouve la même recette pour le grip et les poids ajustables. Cette version ajoute un petit plus, deux pieds interchangeables pour l'adhérence, décidément, ce sont de vrais Transformers ! La marque affirme qu'il est possible de faire 108 configurations différentes de la souris - tant que ça, c'est presque des Legos.

Au niveau du capteur, c'est toujours le PMW 3389 PRO qui est utilisé et pourra atteindre jusqu'à 16000 DPI. On reste sur 400 IPS et une accélération de 50G, mais avec un taux d’échantillonnage de 3000 MHz pour un temps de réponse de 0.3 ms, une première dans le monde de la souris - si ça c'est pas faible, que vous faut-il ? - (On vous laisse juger l'utilité d'une telle feature). La molette de la souris est totalement paramétrable, il sera possible d'ajuster la résistance / vitesse de défilement, un bon point. Bon, sur ce produit aussi vous aurez tout plein de RGB paramétrable et la possibilité de faire des macros avec 10 profils possibles en mémoire pour les 10 boutons disponibles. Allez, vous aurez aussi le droit à un joli packaging, avec une house, tel un vrai collector !

Le modèle R.A.T. 8+ ADV est disponible dès maintenant pour un tarif de 129,99 euros, pour la version PRO X3 Supreme, il faudra débourser 249,99 euros. Face à la concurrence, ces produits se placent assez difficilement à vrai dire, on pourra trouver la bien connue Logitech G502 ou bien la SteelSeries Rival 650 comme adversaire à la 8+ ADV. On évitera de parler du tarif de la version collector, qui est certes, limitée, dorée, RGB, gaming - toussa toussa -, mais n'apporte rien de plus face à d'autres produits presque luxueux comme une Razer Basilik Ultimate ou bien une Asus ROG Spartha.