Le constructeur Qnap, réputé pour ses serveurs NAS, mais aussi pour ses équipements réseau avait annoncé au début de cette année plusieurs références NAS pour particulier. C'est donc après un lancement de la gamme TS-x31K en avril en 4 baies, puis d'un TS-431KX plus véloce, que la firme se décide à lancer un nouveau modèle de commutateur nommé QSW-1105-5T.

Mais que se cache-t-il derrière cette référence pleine de chiffres et de lettres ? Eh bien, un switch à 5 ports qui pourrait passer pour un petit modèle, mais qui ne l'est pas du tout. La particularité de ce nouveau modèle réside dans un choix du standard 2.5 GbE pour l'ensemble de ses ports, un bon point avec le récent Z490 ayant adopté cette norme. Vous pourrez donc connecter plusieurs machines et obtenir des transferts très rapides, à condition que vous ayez l'équipement nécessaire (ça n'ira pas trop mal avec les derniers NAS du moment). Le produit est quand même petit, avec des dimensions de 32 x 180 x 144 mm pour une masse de 577 g et pourra donc se glisser un peu partout en restant discret. L'alimentation (12 W) est positionnée à l'avant du produit, ce qui est quelque peu déroutant, mais qui finalement est un choix pertinent en cas d'un éventuel problème électrique (on rebranche et hop ça repart).

Et il est manageable ce petit machin ? Malheureusement non, mais il ne faut pas trop en demander, Qnap a annoncé que le tarif serait très agressif sans donner trop de détails. Exit donc la sécurité avec ce produit, vous n'aurez pas accès à une interface web, ni à des réglages utiles, on branche simplement et c'est prêt à l'emploi. À noter qu'en plus d'être petit, ce modèle est totalement fanless - classique sur les 5 ports -, un grand merci pour nos oreilles. Autre avantage, vous ne pourrez pas faire de boucle locale avec vos RJ45, puisque le switch éteindra automatiquement les interfaces impactées.

Difficile de voir qui sont les concurrents de cet ovni - pour le moment - puisque la plupart des 5 ports sont souvent très cheap et bloqués en Gigabit. La plupart des commutateurs compatibles 2.5 Gigabit Ethernet se négocient à plusieurs centaines d'euros et n'ont que deux ports permettant d'exploiter ces débits, comme sur le Zyxel XGS1010-12 par exemple. C'est donc une très bonne surprise que Qnap nous réserve, vous n'avez plus qu'à acheter des cartes réseau plus véloces - ou une nouvelle mobale - pour vous préparer !