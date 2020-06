Il ne peut y avoir de doutes sur l'arrivée d'Ampere dans nos machines cette année. Depuis que le caméléon a dévoilé sa puce GA100 monstrueuse, on se demande comment il va la décliner sur le segment gaming, ce qu'il va garder et ce qu'il va ajouter, ce qu'il va retirer, s'il va conserver une architecture hybride avec les RT Cores et les Tensor Cores. Et surtout on se demande bien quels gains il va offrir, quand on songe que le seul gain en fréquence lié au passage du 14 au 7nm apporte en moyenne 25%.

Les rumeurs envoient ces cartes en septembre, plus ou moins dans le sillage des Radeon, aussi on peut penser que ça a déjà commencé à créer des samples. Voilà des images étranges, non pas qu'il soit étrange d'avoir des images, mais parce que les cartes dedans le sont vraiment. Regardez d'abord !

Ce serait deux samples de RTX 3080 repérés par Chiphell. Si vous regardez bien, celle du bas a le moulin éloigné de l'équerre arrière et est proche du PCB, celle du haut a le ventilateur proche de l'équerre et le radiateur. Cette architecture transfixiante est quand même super étrange, même si elle n'est pas dénuée de sens. Si vous avez du mal à comprendre ce design, ce qui est normal, voici un schéma qui va vous éclairer :

Ce serait une carte de référence Nvidia, et on voit un PCB bien court, avec la partie distale qui n'est que pur refroidissement, comme on a pu le voir par exemple sur les anciennes Sapphire Fury. En tout cas il n'y a pas de fumée sans feu, mais cela ne signifie pas que ces cartes soient bien ce qu'on nous dit qu'elles sont, elles peuvent aussi bien être des faux. Qui prend les paris ?