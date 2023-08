Gamesom 2023 — Les claviers méca n'ont pas fini de voir leurs prix grimper ! Des commutateurs en or ? Ça fait toujours son petit effet, l'or. Alors non, il ne sont pas or, le marketing lui par contre si ; Cherry dans sa grande tradition teutonique ne nous avait pas habitués à autant d'obsentation. Cette marque MX2A indique une évolution des switchs MX full-size stars du fabricant, qui tente d'innover avec la présence de plus en plus marquée de la concurrence sur son marché.

Cette refonte concerne plusieurs points des commutateurs : l'application d'une lubrification pour plus de douceur et moins de crouik crouik — qu'il est tentant de placer quelques jeux de mots graveleux avec une telle syntaxe, mais vous avez vu ? Nous n'avons pas cédé —, un ressort redessiné pour qu'il conserve mieux sa forme originelle (donc, le rebond), une nouvelle géométrie de la tige (la partie colorée) pour une meilleure homogénéité et stabilité dans la frappe, et un support doté de sortes de glissières pour mieux guider la tige dans sa course. Tout un programme ! Le communiqué ne manque pas d'ailleurs de souligner que :

Le MX2A n'est pas simplement une mise à niveau ; c'est une révolution dans la technologie des interrupteurs mécaniques, établissant de nouvelles normes pour l'industrie et repoussant les limites du possible. Il reflète l'engagement indéfectible de CHERRY envers la perfection, faisant du MX2A le choix supérieur pour les fabricants de claviers et les utilisateurs exigeant le meilleur.

La durée de vie des switchs bondit en conséquence de 50 à 100 millions de frappes sur les MX actuels, à plus de 100 millions de frappes pour ces nouveaux venus. En admettant que vous soyez dans une moyenne haute de 75 mots de 5 lettres en moyenne par minute — ce que vous pouvez expérimenter sur Monkeytype — il vous faudra un très approximatif 133 000 minutes, soit un peu plus de 90 jours non-stop à tapoter sur la même touche à raison de 6 activations à la seconde. Prenez 10s a imaginer la scène, et dites vous que votre vie, finalement, n'est pas si nulle que ça.

Bref, une valeur sans doute mesurée en usine qui continuera de rester très théorique. On constate en revanche qu'au bout de quelques mois d'utilisation, le profil sonore ou le jeu des commutateurs peut varier de manière plus ou moins marquée. Toute évolution allant contre cette dégradation est donc tout à fait bienvenue, d'autant qu'elle inspirera certainement Kailh, Gateron, Roccat, Logitech, Razer, TTC et tous les autres dans la conception de leurs propres switchs.

Les keycaps restent compatibles. Il ne reste plus qu'a les essayer pour s'en faire une idée. Et à cet effet, le constructeur annonce également l'arrivée d'un premier modèle de clavier sous sa marque ixthéière faille : le Cherry XTRFY K5V2. Layout 65 %, RGB, et donc MX2A red : 159 €, dispo pour fin de l'année.