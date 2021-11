Ce n'est pas dit ni annoncé, mais clairement les constructeurs de DDR5 essayent de nous en mettre plein les yeux pour nous séduire. Et la fréquence de la RAM fait partie des terrains de jeu favoris. Une seule composante unit les records passés de fréquence mémoire, c'est la présence systématique de G.Skill. La carrière de la DDR5 démarre sur les chapeaux de roue. En effet, il y a plusieurs jours, la DDR5 avait topé un peu plus de 8100 "MHz" avec ADATA qui faisait la promo de ses barrettes XPG. Pour y parvenir, les latences avaient été relâchées, cas 50-50-50-160. Et puis GIGABYTE, via son clockeur maison HiCookie, avait atteint 8300 "MHz" cas 52 avec ses AORUS, histoire de montrer que lui aussi en avait une grosse.

Du coup G.Skill s'y est remis avec ses Trident Z5, mais sur une seule barrette. Elle a terminé en DDR5 8704 MHz, mais au prix d'une latence que l'on pensait impossible à atteindre, et pas dans le bon sens du terme. En effet, c'était en cas 127-120-120-120. Du coup, pour l'objectif de fréquence pure, le contrat est atteint. Pour l'objectif de fréquence max sur 2 barrettes, c'est loupé, et pour celui du record de fréquence avec les latences les plus agressives possible, c'est franchement foiré. Pour autant, et quand on voit l'apport de la DDR5 dans notre test sur les tests applicatifs, ça ne peut que satisfaire, quand on songe aux générations futures de DDR5,sans compter la concurrence rouge l'année prochaine avec Zen 4, et même bleue avec Raptor Lake.