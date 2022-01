Premier clavier « framless » du constructeur, le G413 original avait été introduit en 2017, un clavier mécanique qui embarquait alors des Romer-G fabriqués par Omron et proposait un rétroéclairage global non personnalisable (hormis l'intensité) et même pas RVB (bouuuuuuh), mais limité à une couleur, rouge pour le modèle Carbon et blanc pour la version Silver. Presque 5 ans plus tard, voilà que Logitech nous présente le G413 SE et le G413 SE TKL ! Comme vous vous en doutez, les deux sont identiques, à la différence que la version TKL fera fi du pavé numérique, naturellement.

On constate d'emblée que la recette de base ne change pratiquement pas, le format, la construction et le style restent majoritairement identiques à ceux du prédécesseur, avec un corps en plastique — mais cette fois-ci arrondis — et une surface en aluminium brossé. Les dimensions de la version « pleine » sont de 435 x 127 x 36,3 mm, elle fait 780 g sur la balance et son câble USB 2.0 fait 1,8m.

Bref, visuellement, peu ou pas de différences. Vous serrez peut-être aussi surpris d'apprendre que le clavier possédera toujours un éclairage fixe et monocouleur, en blanc ! Ce n'est pas précisé, mais on imagine que seule son intensité devrait être réglable. Il faut toutefois dénoter aussi plusieurs changements et améliorations. Tout d'abord, un seul choix d'interrupteur s'offrira à vous, il s'agira d'une solution mécanique tactile, potentiellement faite maison, aucune marque spécifique n'étant mentionnée. Les caractéristiques sont les suivantes : une distance d'activation de 1,9 mm, un voyage de 4 mm et une force d'activation de 50 g. Un ensemble assez proche des caractéristiques des Cherry MX Red. Les nouveaux interrupteurs devraient toutefois être moins réactifs que les Romer-G du G413 original, puisque ceux-ci affichaient dans le même ordre 1,5 mm, 3 mm et 45 g. Remarquez aussi que les switchs posséderont cette fois-ci un corps transparent, favorisant sans doute un éclairage plus diffus.

Hélas, le clavier perd l'un des points forts du G413 original, son relais USB ! Les G413 SE n'en ont pas... Dommage. En contrepartie, les nouveaux claviers posséderont cette fois-ci des capuchons en PBT au lieu de l'ABS habituel, ce qui devrait en théorie être le gage d'une durabilité meilleure. Dernier changement, le retour d'un voyant de verrouillage pour le pavé numérique — sauf pour la version TKL, qui n'en aura évidemment pas besoin ! Eh oui, Logitech avait été très pingre avec son G413 (et le G513 d'ailleurs aussi), qui s'était vu octroyer uniquement un voyant pour le verrouillage majuscule et l'activation du mode jeu (ou G). Chaque clavier possédera aussi un anti-ghosting 6-key rollover.

G413 SE et G413 SE TKL arriveront sur le marche à partir de février, aux prix conseillés de 79,99 $ et 69,99 $ — c'est donc un peu moins cher que le G413 premier du nom et son MSRP de 89,99 $. Reste à voir les prix et la disponibilité en Europe. On regrettera toujours autant l'absence d'un repose-poignet, mais on imagine que Logitech cherchera à combler ce manque par la suite avec un un G513 SE.