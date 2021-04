Il y a quelques mois, Ballsitix était la première marque à avoir franchi la barrière psychologique des 7 GHz sur de la DDR4. Jusque-là, G.Skill et Corsair s'amusaient à se rapprocher, mais Crucial, enfin sa branche kitabass gaming Ballistix, a réussi cette prouesse. Tout cela explosera avec la DDR5, mais pour de la DDR4, c'est fort de café. Apparemment, les 7004 MHz n'étaient pas assez élevés pour HyperX, du coup il s'est mis à bosser pour trier ses meilleures puces, et ça a donné ce record.

Lequel ? Minute papillon, ça arrive ! Avant de le dévoiler, c'est de la HyperX Predator 4600 via un module de 8 Go qui est responsable de tout cela, sur une mobale MSi Z590I Unify et un Core i9-11900KF. 7156 MHz, voilà la nouvelle référence à battre pour les clockeurs de tous poils, ou sans poils, on ne sait pas. Mode Complot ON, est-ce que c'est le rachat récent de la marque à Kingston qui a incité HP à relancer le truc auprès de la communauté des passionnés du PC ? Ce n'est pas impossible, c'est même plutôt probable, même si cela ne reste que de la suspicion. Coïncidence ou pas, il ne faut pas oublier que quasiment personne en usage courant ne sera en mesure de faire mouliner la DDR4 à un tel niveau.