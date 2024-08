Le Raspberry Pi ne participe pas aux JO, mais il établit aussi des records

Lectrices, lecteurs, râgoteuses, ragôteurs, Françaises, Français, Suissesses, Suisses, Canadiennes, Canadiens, Camerounaises, Camerounais, Belges, Belges ; oubliez quelques minutes les JO 2024 et les performances de la nouvelle coqueluche des médias Léon Marchand ; voici un autre exploit, qui fera date dans l’histoire des framboises et plus généralement dans celle des arbrisseaux : Jeff Geerling a battu le record du monde d’overclocking du Raspberry Pi 5. L’individu a poussé le petit ordinateur à 3,4 GHz, définissant au passage de nouveaux jalons dans Geekbench 6 (pour un Raspberry Pi).

Au-delà des 3 GHz

Jeff Geerling n’en était pas à son coup d’essai. En mars dernier, il avait déjà monté un Raspberry Pi 5 à 3,14 GHz.

Depuis cette tentative, des optimisations firmware et un patch d’émulation NUMA sont venus redistribuer un peu les cartes (les notes du patch publié fin juin promettent « une amélioration d'environ 18 % des performances multicœurs dans Geekbench et d'environ 6 % pour les performances monocœurs »).

Après bidouillage du firmware et une première étape à 3,3 GHz (tension de 1,07 V), le Raspberry Pi 5 manié par Jeff Geerling a réalisé 1092 points en ST et 2163 points en MT. La tâche a été plus ardue pour maintenir la stabilité à 3,4 GHz. L’overclockeur a testé différentes techniques de refroidissement, y compris le refroidissement Peltier. Finalement, après plusieurs tentatives, il a pu réaliser une session complète dans Geekbench 6 à cette fréquence. Résultat : 1121 points en ST, 2219 points en MT. Le précédemment recordman était Thomas Kaiser avec respectivement 1037 et 2137 points.

Ces performances sont forcément très éloignées des quelques 3100 points en mono-cœur et 21 000 points obtenus par les meilleurs processeurs desktop actuels. Mais le Raspberry Pi 5 possède un CPU quad-core Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz qui consomme maximum 7 ou 8 W à pleine puissance. Concernant le Raspberry Pi 5 trafiqué utilisé pour la démo, il engloutit tout de même entre 10 et 15 W, et fait même un pic à 20 W.