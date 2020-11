C'est chaud en ce moment, la sortie de nouveaux matériels a donné des envies aux clockeurs. Ce jour, c'est le record de fréquence de la DDR4 qui vient de prendre une bifle magistrale ! Si vous vous souvenez, et ça remonte quand même au mois de mai, G.Skill avait atteint la fréquence de "6666 MHz", en cas 31-63-63-63, à partir de Trident Z Royal DDR4 4000 Cas 18. Eh bien ça c'était avant, car à présent ça vient de voler en éclat. Ces derniers mois, les gains ont été fort parcimonieux pour atteindre 6666 MHz, parfois à coups de 40 ou 50 MHz.

C'est cette fois Crucial avec ses Ballistix Max qui viennent de coller une trempe à G.Skill, et surtout un nouveau record psychologique vient de tomber. Ce sont 7004 MHz qui ont été atteints, sur une carte mère MSi B550 Unify-X et un Ryzen 5 Pro 4650G dont on sait qu'il a un contrôleur mémoire très souple, comme en atteste ce billet qui date. Mais ce n'est pas tout, là il fallait relâcher les sphincters de la G.Skill, la RAM du jour a tenu tout ça en cas 22-26-26-46 1T, un univers par rapport au Cas 31 du dernier record. C'est bien sûr un ensemble qui aboutit à ce résultat, mais ceci nous paraitra presque surfait l'année prochaine quand on va miamer de la DDR5 8400 !