Cyberpunk 2077 continue de faire parler de lui, plusieurs mois après sa sortie plutôt agitée. Après avoir été hacké, le studio a bossé sur la rustine 1.2 qui pèse 30 petits gigots, et qui corrige masse de bugs. Mais ce n'est pas tout, elle apporte enfin le support du ray tracing aux Radeon RDNA2, celles qui ont une architecture un peu identique aux Geforce dans la philosophie, avec des transistors dédiés au calcul et l'accélération Bounding Volume Hierarchy, une méthode qui calcule les intersections entre les rayons incidents et les polygones de base qui sont les triangles.

Gamegpu a refait ses tests avec les cartes du moment, mais a aussi mesuré les performances de la reine rouge RX 6900 XT face à l'armada verte RTX, avec et sans DLSS, mais toujours avec ray tracing. En 1080p, la RX 6900 XT arrive au niveau de la RTX 2080 SUPER sans DLSS, et se retrouve à peine au-dessus de la RTX 2060 avec DLSS. Les RTX 3000, même sans DLSS, sont systématiquement devant, la RTX 2080 Ti n'est pas très loin devant. En passant en 1440p, la RX 6900 XT se retrouve à égalité avec la RTX 3060 Ti sans DLSS, c'est trop bas pour espérer y jouer avec dans ces conditions. On notera que les RTX 3080 et 3090 sans DLSS sont encore capables de ray tracing sans DLSS pour une expérience de jeu convenable. En UHD, la RX 6900 XT tombe trop bas sous les 15 ips, mais aucune carte ne peut prétendre d'offrir une bonne expérience dans ce mode sans DLSS. Avec, ça change tout.

Ca confirme surtout ce que nous avions mesuré dans nos tests, les RDNA 2 sont moins douées que les RTX 3000 à ce jeu, et c'ets variable par rapport aux RTX 2000.