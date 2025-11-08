Connaissez-vous l'histoire du gars qui achète un graveur externe neuf et très bien noté sur Amazon ?

Tribune — Bon oui, votre premier réflexe sera sans doute de vous, ou de nous demander « mais WTF, qui achète un graveur de DVD en 2025 ? » Manifestement il y a encore des adeptes des supports optiques à durée de vie limitée. Il faut avouer que cette délicieuse anachronie technologique, ce fossile vivant du digital qui s'accroche tel Sisyphe à son rocher dans un monde de streaming ubiquitaire, c'est un peu le vinyle du pauvre, l'adepte de l'économie parallèle du DVD d'occasion à 2 €. Sans doute que la paranoïa autour de la dématérialisation n'y est pas étrangère, avec un stockage des DVD gravés à l'abri de la lumière au niveau de la cave — oui parce que sinon la promesse des 100 ans de vie ce n'est pas gagné, même si personne n'a encore testé la chose —, juste à côté des boites de conserve étiquetées « au cas où ». Il reste un accessoire parfois bien utile pour vous autres dépanneurs de vieilles bécanes, avec son côté portatif et fortement compatible ayant toujours une certaine praticité. Et puis si jamais vous êtes dans l'administration publique, là aucun doute il reste un support très en vogue. En sus il faut admettre que le lightscribe, qui permettait de graver côté face une image monochrome couleur sépia en vous laissant généralement tout le temps d'apprendre le mandarin durant le process, pouvait (uniquement) en cas de génie créatif avoir une classe internationale. Bref, il s'en vend, et comme on n’en trouve plus nulle part, il s'en vend de préférence sur les marketplace.

Spoil alert ! Le ZenDrive U8M en place sur le bureau

Le besoin défini... Quelle réponse y apporter ?

C'est donc là que débute notre petite histoire. Tout a commencé par une VHS, planquée dans un carton depuis 2003, que madame voulait absolument "numériser pour la postérité". Nous voilà donc sur Amazon à 23h47, en caleçon, à scroller des graveurs DVD externes. L'ère toute puissante des ODD Pextor étant révolue depuis pas mal de temps, d'autres marques ont en fait leur cheval de bataille depuis avec des rapports qualité / prix bien mieux placés, comme Asus par exemple, plutôt sur le tard. Cela étant, compte tenu du côté ponctuel de l'usage moderne d'un ODD, il est légitime de se demander de pourquoi de pas prendre une chinoiserie qui fera sans doute le boulot pour le tiers du tarif ? L'algorithme nous connaît mieux que notre mère — il sait que nous allons passer trois heures à comparer des specs identiques avant de craquer pour le truc le moins cher. Nous finissons alors sur la fiche d'un graveur DVD-RW 8x en USB 3.0 type A de chez Cocopa, noté 4,3 sur, tenez-vous bien, plus de 13400 commentaires, 19,99 €. Treize mille quatre cents. Les commentaires forment une symphonie de haïkus consuméristes. « Parfait fonctionne très bien je recommande » ©Jean-Michel Commente, achat vérifié. « super produit conforme à la description » ©Nathalie73, achat vérifié ; la poésie du néant marchand, probablement générée par une IA entraînée sur les sections commentaires du monde, mais tout de même sur autant de commentaires ?

La fiche produit déploie son festival de superlatifs technologiques : « Équipé d’un tout nouveau mouvement (...), notre lecteur de CD/DVD externe dispose d’une forte correction d’erreur, de capacités anti-interférences » Nous voilà rassurés... Clic, commandé. Livraison sous 48 h. Comme ça pue un peu, on va en commander un second, puisque finalement on peut faire un retour sans frais. Cette fois notre dévolu se situe sur un graveur DVD-RW 8x en toujours en USB 3.0 type-A, noté 4.2 sur — tout de même — presque 8000 (oui oui, huit mille) commentaires, du même acabit que sur le premier. Voire même mieux : « Excellent lecteur, lit même des disques usés ! J'ai apprécié aussi sa rapidité de lecture écriture et la qualité de fabrication. Parfait pour le prix ! » datant de septembre 2025. Franchement, ça va le faire.

Nous sommes un peu aventureux, aussi pourquoi ne pas prendre une unité d'un constructeur réputé. Même rengaine que pour les autres, et puis ça nous permettra d'établir une comparaison. C'est sur un ZenDrive U8M d'Asus que nous porterons notre dévolu, en finition gold parce que c'est ostentatoire, gravant à la même vitesse et doté lui d'un connecteur Type-C, un poil plus en phase avec son temps. Noté 4.4 sur quasiment 500 commentaires, pour 47.05 €.

La déception réception & les premiers tests

19h58 J+2. Le livreur, vétéran aux yeux fatigués des guerres logistiques amazoniennes, tend les trois colis avec ce sourire qui en avait trop vu. Nous voilà donc avec les trois larrons.

amazing unboxing : au moins le Cocopa a une sorte de fibre écologique ↑

protection plus sérieuse côté Asus ↓

Le déballage révèle deux chefs-d'œuvre avec 90% d'air et 10% de pétrochimie. Les graveurs pèsent moins qu'une déception amoureuse, mais ça, c'est plutôt normal. D'un côté carton brun générique + papier bulle, de l'autre boîte retail aux couleurs criardes et écrin plastique. Il ne manque que le police Comic Sans. On notera quelques facéties d'ordre techniquo-bullshit du genre "pop-up model external" ou encore "USB 3.0 transmission up to 5 Gbps", comme si ce type de périphérique pouvait en exploiter ne serait-ce que 5 %. Hop en déballe, et, ô surprise, les deux chinoiseries semblent avoir un lien de parenté directe :

Le DVD-RW n'est pas fourni, il est là juste pour la pose parce que c'est JOLI ↑

Une parenté qui va de la coque plastique au mécanisme optique ↓

Premier test : les appareils fonctionnent. Leur bouton d'éjection s'enfonce avec un clic de Bic fatigué. Le plateau émerge en gémissant, soundtrack de Lada asthmatique croisant un modem 56k. Le mécanisme tremble, hésite, comme surpris lui-même de fonctionner. La LED verte entame sa danse épileptique, clignotement erratique dont on ne sait que peu de choses, mais Windows reconnait correctement les appareils.

Sans plus attendre, car les fichiers trépignent et souhaitent se faire cramer les bits sur leur support optique au plus vite ; l'impatience du job terminé. Mais tout de même, passons un petit test de convenance avec un bon vieux copié / collé sur l'explorateur de Windows 11 afin d'envoyer en pâture et à grands coups de lasers un répertoire de 3.63 Go comprenant pas moins de 2251 fichiers de toutes tailles.

On fouille dans un placard qui n'a pas été ouvert depuis pas mal d'années : on y trouve un touret de DVD-RW Verbatim qui, en dépit d'avoir été stocké à l'abri de la lumière et de l'humidité, affiche un cerclage légèrement bruni en périphérie du disque. Une probable dégradation des colorants spécifiques à ces RW, mais comme nous sommes joueurs, nous allons l'utiliser tout de même. Le disque disparaît dans les entrailles de la machine dans un bruit de centrifugeuse ; le disque tourne, s'arrête, repart. Le graveur Cocopa vibre sur le bureau comme un téléphone en mode silencieux sous amphétamines quand le graveur Antika se comporte lui un peu mieux sur ce plan-là. Du côté d'Asus, on retrouve bien cette symphonie, mais celle-ci s'avère plus feutrée, moins vibrante et surtout nettement plus rapide.

Deuxième test donc : ça fonctionne... mais pas toujours. Sur 9 gravures tests, une aura échoué — pourtant sur un RW — et l'on observe des fluctuations de débits avec un cache vidé régulièrement sur les unités Antika et Cocopa. Si les gravures se sont terminées dans 83 % des cas, cela ne laisse pas beaucoup de doute sur l'issue de la chose avec des support à usage unique. Chez Asus, tout est stable, plus silencieux, et... plus rapide, aussi.

Autopsie des acteurs

Avant que la curiosité n'anticipe leur ouverture, nous souhaitions vous partager la quintessence absolue des étiquettes arrière

Mais la curiosité technique exige l'autopsie. 2 vis philips plus tard, pour chacun des deux clones, on retire le capot au bon gout de bisphénol A. Chez Antika, le verdict et pour le moins rapide puisqu'on tombe sur... ça :

Le graveur de DVD Antika LT801 fraichement acheté est donc une unité pour portable fabriqué en juillet 2010, bien marqué par ses années d'opération.

Ce graveur a vécu une première vie, voire deux, dans un laptop probablement mort de vieillesse ou de café renversé, puis connait une résurrection dans ce boîtier USB, chose à peine dissimulée — mais tout de même vendu pour un truc neuf. Bon au moins à défaut de matériel neuf, les specs (théoriques) sont tenues : DVD±R 8x, DVD-RW 6x, DVD+RW 8x et DVD DL 6x selon une fiche technique obscure trouvée dans les tréfonds du www qui indique même qu'il sait lire des DVD-RAM, une authentique relique utilisée par 34 utilisateurs dans le monde, et faire du lightscribe dont nous vous parlions plus haut. On a hâte de voir son cousin, qui doit être peu ou prou la même chose :

Vous la voyez le petite étiquette cachée sous la grande ?

Chez Coco, ils ont été un peu plus subtils dans l'enfumage : ils sont allés coller un vrai-faux sticker reprenant les codes et des badges de certif diverses et (a)variés ; il ya même le logo CE. Petite erreur tout de même sur le supposé USB 3.0 qui ne peut délivrer que 0.9A et non pas 1.5A. Et cette étiquette, elle est trèèèès pénible à enlever, du genre c'est fait exprès.

Vraiment, on a eu du mal pour l'enlever. ↑

L'interface craspèque des clones reconditionnés ↓

Ho bin dites donc. Même si la tentative pour retirer le sticker se solde par un une sorte d'abomination, on distingue tout de même qu'il s'agit d'un autre AD-7711H de chez HP, mais plus récent cette fois : celui-ci date de mai 2011. On s'en sent presque moins floué. Graveur, multiformats, mais aussi assez réputée problématique même à l'époque : surchauffe, échecs de gravure, incompatibilité avec certains médias. HP avait même publié une mise à jour firmware 2.86 en urgence en 2012. Ces unités récupérées n'ont évidemment jamais reçu de mise à jour. Question mécanique, les deux clones reconditionnés — pour la version polie — sont forcément des antiquités qui ont plus de 15 ans. Non pas que, support désué oblige, la mécanique ait radicalement évolué depuis, mais il y avait tout de même quelques évolutions sensibles telles qu'ici ce qui semble être des capteurs de positions pour de la correction d'erreurs et une stabilisation active du faisceau laser ; en bref de quoi assurer un travail nettement plus fiable fonction du support. L'U8M joue effectivement dans une autre catégorie.

Dernier petit potin point d'observation : l'électronique utilisée pour l'interfaçage SATA ↔ USB. Elle crie la misère économique à chaque millimètre carré. PCB vert bouteille FR-4 basique avec un design qui a dû prendre 15 minutes sur KiCad. On y trouve un contrôleur Initio, conçu en 2008. Même si c'est inutile, il n'est pas du tout USB 3.0 compliant, mais en USB 2.0 natif. Au-delà du mensonge sur la fiche technique, dans ce bout de PCB réside une insulte à l'ingénierie électronique.

Le ZenDrive d'Asus qui prend la pose ↑

Pas de surprise chez sur l'U8M : matériel neuf, récent et powered par Philips & Lite-on ↓

Pas de surprise au démontant l'U8M d'Asus

À toutes fins utiles, rappelons qu'au début des années 2000, Lite-On est devenu le deuxième plus gros fabricant de lecteurs optiques au monde, fournissant OEM et grandes marques, notamment Asus et Philips. En 2007, Lite-On et Philips se sont associés pour produire des graveurs optiques, combinant l’expertise technologique de Philips avec la puissance industrielle de Lite-On.

Bref, reconditionnement & arnaque

Bref. Le reconditionnement, sur le papier, représente l'antithèse parfaite du consumérisme débridé et peut — devrait, même — parfaitement s'appliquer au hardware et aux périphériques. Récupérer, réparer, réutiliser — le triptyque vertueux qui devrait sauver la planète de l'obsolescence programmée et de la surproduction débile. Mais là, il s'agit de vendre des graveurs morts-vivants : aucune maintenance, aucune mise à jour firmware, et surtout aucun remplacement de composants usés. Les condensateurs de 14 ans continuent leur lente dérive vers la mort thermique. Les roulements du spindle motor accumulent la poussière de leur première vie. Zombies technologiques de 2010 vendus comme innovation 2025, cela porte un nom : c'est une arnaque.

Celles-ci profitent de notre paresse cognitive et de notre avarice "pourquoi payer plus ?" pour écouler des déchets. Le prix bas justifie l'achat impulsif quand les avis posés rassurent sur l'acte. C'est quelque part brillant, cynique, et profondément destructeur. Chaque graveur Cocopa vendu, c'est un consommateur potentiellement dégoûté du reconditionné, un déchet électronique de plus dans X semaines/mois, et la perpétuation des marketplaces complices par négligence calculée. Quitte à acheter du neuf prenez donc garde à toutes ces singeries diverses et avariées, où une grande marque restera gage de salut.

La VHS ? Numérisée puis gravée avec l'U8M, évidemment. Stockée sur trois clouds. Regardée une fois « On était jeunes. ». Archive numérique pour l'éternité, créée avec du matériel qui, lui au moins, n'a pas menti sur son âge.