AtomMan G7 PT : Minisforum cible les joueurs avec un mini PC sous pavillon AMD

Minisforum, une marque qui propose, à l’image des modèles Neptune de nombreux mini-PC sous forme de petits boîtiers rectangulaires et courtauds, a étoffé son catalogue avec une machine qui sort un peu de ses carcans ordinaires : l’AtomMan G7 PT. Avec ses faux airs de ROG NUC, c’est un ordinateur à mi-chemin entre le mini-PC et la tour traditionnelle. Doté d’un processeur et d’une carte graphique dédiée AMD, cet AtomMan G7 PT s’impose surtout comme le PC le plus puissant proposé par la marque.

Du Ryzen et de la Radeon

La machine mesure 268 x 153,5 x 61 mm. Elle combine un processeur AMD Ryzen 9 7945HX (16 cœurs / 32 threads ; fréquence de base de 2,5 GHz et fréquence Boost de 5,4 GHz) à une carte graphique Radeon RX 7600M XT. Lancée en début d’année 2023, cette référence est la plus puissante de sa classe. À l’instar de la RX 7600 desktop, elle mobilise 2048 processeurs de flux et 8 Go de RAM ; sa puissance peut être configurée entre 75 W et 120 W.

Carte graphique Radeon RX 7600M XT Radeon RX 7600M Radeon RX 7700S Radeon RX 7600S Architecture RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 TGP 75W – 120W 50W – 90W 75W – 120W 50W – 75W Unités de calcul 32 28 32 28 Processeurs de flux 2048 1792 2048 1792 VRAM (GDDR6) 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go

Cette association permet à l’AtomMan G7 PT d’être estampillé AMD Advantage ; un badge forcément réservé aux systèmes 100 % AMD et dont l’entreprise vous expose les spécificités sur cette page.

Pour en revenir à l’AtomMan GT7 PT, il refroidit ses composants via son système baptisé Cold Wave Ultra. Minisforum évoque une capacité de dissipation de 205 W. Concrètement, la conception implique huit caloducs, quatre ventilateurs et l’utilisation de métal liquide pour le CPU et le GPU.

Le système prend en charge deux SSD PCIe, l’un en Gen 5, l’autre en Gen 4. Il y a pléthore de ports, notamment bon nombre d’USB 3.2 Gen2, un port Ethernet 2,5 GbE, du HDMI 2.1, du DisplayPort 2.0 et de l’USB-C.

Vous trouverez forcément où insérer votre câble

Vous trouverez les principales spécifications ci-dessous, ainsi qu’une vidéo de présentation mise en ligne par la marque il y a trois semaines.

Clairement à part dans le catalogue de la marque, cet AtomMan G7 PT est bien plus haut de gamme que les autres produits Minisforum.

Un "sentiment" de solitude ?



Sans surprise, l'appareil coûte donc plus cher que les autres produits. L’entreprise vient de l’ajouter à sa boutique en ligne : comptez 1139 euros pour la version barebone, et 1359 euros avec un SSD de 1 To et 32 Go de DDR5. Minisforum prévient qu'il ne s'agit que de précommande à ce stade, que les premières expéditions sont prévues pour le début du mois d'août. Enfin, notez qu’en dollars, ces prix early bird sont bien inférieurs à ceux qui seront ensuite pratiqués : 1199 dollars pour le modèle avec SSD et RAM, au lieu de 1499 dollars ; 999 dollars pour l’édition barebone plutôt que 1249 dollars. Minisforum ne précise pas si les prix incluent de telles remises ; dans le doute, n’excluons pas qu’ils augmentent par la suite.