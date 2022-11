Voilà que notre pauvre Thierry se remettait tant bien que mal du test des NUC Extrem 12, hé bien voilà que les bleus en remettent déjà une couche avec les Intel NUC 13 Extrem. Il faut dire que la treizième génération de CPU Intel est essentiellement un refresh, et n’apporte donc que peu de nouveautés en interne outre les fréquences en hausse et la consommation toujours aussi ahurissante… pour une nette augmentation du nombre de E-Core à gamme égale. Pour voir ce que cela représente de manière un tant soit peu plus imagée, direction les magnifiques clichés de Frizschen Fritz ! Pour ceux qui sont restés ici, retour à notre NUC.

Déjà, le bousin était attendu depuis quelques semaines déjà, puisque sa présentation avait été réalisée lors de la TwichCon le mois dernier. Depuis, le concept n’a pas évolué : une p’tite boite relativement compacte, mais plus trop vu qu’un GPU peut désormais y loger — il faut bien un avantage pour se nommer « extreme », dans lequel un Compute Element tient place au format PCIe, contenant le CPU sur socket LGA1700 ainsi que la RAM au format SO-DIMM DDR5. En ce qui concerne cette dernière, un maximum de 64 Gio est compatible, ce qui, couplé à la compatibilité PCIe 5.0 côté carte graphique (30,5 cm de longueur maximum) et aux 3 emplacements PCIe 4.0 x4 M.2280, devrait offrir de quoi se faire une machine de jeu largement compétente. Quant au CPU, vous aurez le choix entre un i9-13900K (8P+16E), un i7-13700K (8P+8E) ou un i5-13600K (6P+8E) afin de plaire à toutes les bourses !

Au niveau du prix et de la disponibilité, le bousin sera d’abord en vente en Chine pour la bagatelle de 1179 à 1549 $ selon la configuration, sachant que les NUC Extrem de génération précédente sont aussi compatible moyennant une l’achat de la nouvelle Compute Element qui s’affiche entre 760 $ et 1100 $.