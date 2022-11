Lian Li a rafraichi ses fameux ventilateurs innovants UNI FAN. Il est vrai que le SL120, qui avait été le premier à débarquer, a maintenant déjà plus de deux ans et le SL140 arrivé en décembre 2020 (et testé par nos soins en novembre dernier) s'en rapproche donc aussi ! Ceci signifie aussi que le SL INFINITY présenté en juin dernier n'était donc pas une relève à proprement parler, mais plutôt un complément à la gamme. En l'occasion de ce refresh, Lian Li introduit simultanément une V2 pour les déclinaisons noires et blanches des SL120 et SL140 de la gamme UNI FAN.

Visuellement, les moulins n'ont pas particulièrement changé, le style est le même. Vous y retrouverez néanmoins quelques améliorations sur les finitions des côtés en aluminium, ainsi que de l'espace entre les ventilateurs pour l'éclairage. On remarquera aussi que les caoutchoucs antivibrations au niveau des points d'attache s'intègrent désormais aussi mieux avec le reste du cadre, c'est particulièrement flagrant avec les modèles blancs, où les patins étaient auparavant gris. Ils sont maintenant blancs comme le reste.

Enfin, avec les SL V2, il sera également possible d'avoir deux groupes de trois ventilateurs sur un seul port du boitier ! On rappelle que la particularité des UNI FAN est leur capacité à être attachés les uns aux autres sans câbles grâce à un système de chainage via clipsage, permettant d'avoir un seul câble pour un maximum de trois ventilateurs. Avec les SL V2, ce sont jusqu'à 6 ventilateurs qui pourront être gérés via un seul câble à tirer en direction du hub, qui pourra maintenant contrôler jusqu'à 16 unités !

Concernant les caractéristiques techniques, Lian Li a très clairement retuné l'ensemble, elles ont donc un peu changées. La V2 introduit notamment un mode zéro RPM et plus d'effets pour l'éclairage ARGB, mais ce n'est pas tout. Les voici opposées à celles des UNI FAN SL1x0 originaux pour une comparaison facile et rapide.

En bref, la V2 de chaque modèle UNI FAN SL apporte un ventilateur un peu plus puissant, avec des performances théoriques améliorées, mais aussi une nuisance sonore maximale légèrement réduite et surtout une consommation divisée par deux (et c'est certainement ce qui a permis à Lian Li de rehausser les limites par câble et par contrôleur). Vous remarquerez que les prix ont légèrement augmenté pour le SL120, mais pas avec le SL140. À quelques rares exceptions près, il reste encore aujourd'hui assez rare de trouver de l'UNI FAN à son prix conseillé en France. On suppose qu'il sera de même pour la V2.