Comme on sait pertinemment que vous adorez les abréviations et autres anglicismes en tout genre, on va se permettre de conserver le sobriquet MW2 pour causer du dernier Call Of. Il suffit de jeter un œil aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour constater qu'il carry presque le classement à lui seul, étant présent à trois reprises. Quant au Steam Deck, rappelons que c'est du hardware et qu'on aimerait bien le voir dégager d'ici, mais ça c'est Valve qui décide. Nous autres, on se contente de gueuler. And not too loud, please.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 44

Semaine 43 Semaine 42 1 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck 2 Steam Deck Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare II 3 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Persona 5 Royal 4 Call of Duty: Modern Warfare II Victoria 3 Call of Duty: Modern Warfare II 5 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 RimWorld - Biotech (DLC) 6 Battlefield 1 Persona 5 Royal Football Manager 2023 7 Football Manager 2023 Victoria 3 Uncharted: Legacy of Thieves Collection 8 Victoria 3 Victoria 3 Grand Edition Gotham Knights 9 Persona 5 Royal RimWorld - Biotech (DLC) Red Dead Redemption 2 10 New World Football Manager 2023 Gotham Knights

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL* (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), les footeux sont toujours dans la place avec l'éternel FIFA qui continue de se vendre comme des chocolatines dans le Sud-ouest. Même topo avec NBA 2K23 qui se vend comme des petits pains en Alsace, sans oublier bien sûr ce bon vieux Modern Warfare II qui s'écoule comme des pains au chocolat dans le reste de la France. Il n'y a guère qu'en Bretagne où on préférera le Kouign-amann à toutes ces viennoiseries mais bon, ils sont encore sur la Pippin, on ne leur en veut pas. Et on en profite pour embrasser nos régions qui ont du talent, les DOM, les TOM, toute la famille...

Semaine 43 Semaine 42 #1 #2 #3 #1 #2 #3 PC FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock PS5 Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights Gotham Knights A Plague Tale : Requiem FIFA 23 XB Series Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights Gotham Knights FIFA 23 A Plague Tale : Requiem PS4 Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 F1 22 FIFA 23 NBA 2K23 Gran Turismo 7 XB One FIFA 23 Cyberpunk 2077 F1 22 FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077

* Les ventes sur Nintendo Switch (et feues les ventes 3DS) ne sont pas incluses ici pour des raisons évoquées à de multiples reprises. Deal with it. Le classement Switch est visible sur le site su SELL

Toutékaohohoooo akotééééé