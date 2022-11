Après les moult discussions autour d’un whisky de la photo officielle du die des RX 7900 XT(X), voilà que le balancier revient de côté de la concurrence avec des clichés - non officiels cette fois-ci, dans le sens qu’ils ne proviennent pas directement de la maison-mère — d’un 13900 K. Comme d’habitude, c’est au talentueux Frizchens Fritz (vaut mieux le voir écrit) que nous devons ces images : de quoi faire évoluer votre papier peint Windows si vous êtes un fan hardcore des bleus !

Un appareil de qualité, une boite à lumière et un filtre IR retiré, et c’est parti !

Si la présentation sur son socle est ô combien esthétique, cela ne nous permet pas vraiment d’analyser son contenu, ce pourquoi nous nous rabattons sur la photographie ci-dessous, certes moins colorée, mais davantage détaillée.

Clairement, nous restons en terrain connu avec ce Raptor Lake — ce que l’on savait déjà, en fait — : 8 gros cœurs (au milieu), 4x 4 petits (sur le milieu-droit), un L3 sandwiché entre deux rangées formant le sacro-saint ring de communication ainsi qu’un iGPU dérivé de Xe (à droite)… le compte est bon ! Enfin, pour relier la partie logique avec l’extérieur, les liens DMI, PCIe et DDR4/DDR5 sont présents sur la partie gauche ainsi que le bord supérieur (gauche lui aussi). Par rapport à la 12 génération, vous noterez cependant quelques subtiles différences dans le placement à l’intérieur des cœurs, notamment du fait du L2 plus volumineux (passage de 1,25 Mio à 2 Mio par cœur) forçant la relocalisation de certains autres composants. Sachant que le bousin a de plus été optimisé pour monter haut dans les tours, vous pourrez noter ça et là quelques subtils déplacements dans l’organisation générale, telles les unités FPU/SIMD qui passent du coin inférieur droit au centre droit (sur la rangée inférieure) : pour toper les 6 GHz le diable se cache bel et bien dans les détails !