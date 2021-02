Pour le commun des mortels, un boitier de PC est une tour petite, moyenne ou grande, généralement rectangulaire , avec des côtés plus ou moins plats dont rien ou presque, ou presque. Celui-ci représente 99 % des références commercialisées, sans toutefois oublier que plusieurs marques connues ont évidemment au fil des années tenté plusieurs sorties des sentiers battus. Parmi ceux qui nous viendront le plus facilement à l'esprit, les Level 10 et Level 20 de Thermaltake, ainsi que les TriStellars et QuadStellar de Deepcool. Mais des constructeurs mainstream, ce fut probablement In Win qui a jusqu'ici proposé les « boitiers » de PC les plus bizarres (et facilement les plus chers), avec des créations comme le WinBot, le D-Frame 2.0, le Z-Frame, le Signature Yong ou encore le Win Diéy...

Autrement dit, il y a déjà de quoi faire pour s'offrir un boitier pas comme les autres, à condition généralement d'y mettre les moyens et d'accepter l'aspect peu pratique de certaines de ces créations, dont une taille souvent assez démesurée. Mais il y en a encore d'autres, que vous pourrez cette fois-ci dénicher auprès des sites de marketplace surchargés plus ou moins obscurs comme Aliexpress, et voici quelques-uns des exemplaires les plus goûteux que nous y avons trouvés !

Ouvrons les hostilités (littéralement) avec ce superbe boitier Gaming Tank ! Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un boitier compatible d'ITX à E-ATX en forme de tank, avec du verre trempé et des grilles placés stratégiquement pour une illumination et une ventilation qui risquent bien de faire des ravages. L'engin mesure 650 x 455 x 260 mm et pèse pas moins de 16 kg. Il peut accueillir jusqu'à 12 ventilateurs 120 mm et un autre de 200 mm, ainsi que deux radiateurs de 360 mm ! Malgré son format, il serait possible d'y mettre un ventirad de 175 mm de haut et un GPU de 330 mm de long. Enfin, le stockage peut être composé de 4 disques 3,5" ou deux SSD 2,5" et deux HDD 3,5". Il y a aussi un thermomètre intégré à l'avant pour afficher la température de l'intérieur du boitier. Clairement une bestiole comme aucune autre, avec un WAF qui frise le zéro absolu, mais quel engin ! Sincèrement, nous sommes bien curieux... Si le cœur vous en dit, c'est 372,11 € + la livraison, avec obligation de nous envoyer des photos par la suite !

On continue avec une création plus raisonnable - signée Cougar semblerait-il - et dont le concept n'est pas forcément plus déplaire. Il s'agit d'un boitier mesurant 426 x 635 x 525 mm disposant de deux grandes chambres et pouvant être posé en position allongée ou debout. La première chambre est compatible CEB, avec un GPU de 350 mm, un ventirad de 140 mm et jusqu'à 5 ventilateurs 120 mm (ou l'équivalent en radiateur). Le deuxième système devra être Mini-ITX, avec au maximum un GPU de 330 mm et un ventirad de 140 mm, mais disposera toujours des 5 emplacements 120 mm. C'est dans cette partie là que se trouve aussi le stockage — 4 x 3,5" et 4 x 2,5" — et l'alimentation — SFX seulement. Chaque compartiment dispose de ses propres I/O et même de l'USB 3.1 Gen2 Type-C, une connectique que beaucoup de constructeurs de boitiers ne font toujours pas l'effort intégrer. Au fond, le concept du boitier, bien que particulier, est plutôt intéressant. Le hic, c'est qu'il coute 2185 € et n'est pas livrable en France.

Autre création pas forcément ridicule et aux lignes déjà plus standards, mais avec une forme peu commune, le boitier d'une marque nommée Three Body (ou peut-être s'agit-il du nom du boitier, allez savoir). Sa particularité réside dans sa forme triangulaire et sa portabilité apparente grâce à la présence d'une poignée de transport. Les détails manquent sur ce qu'on peut y mettre, mais la capacité de ventilation n'est a priori pas vilaine : 2 x 200 mm (un dessous, un dessus), 2 x 120 mm, et 6 x 80 mm (qu'il faudra bien choisir, sinon gare aux oreilles) ! Il acceptera aussi deux disques durs 3,5" et deux SSD 2,5" dans une chambre située à l'avant du boitier. Celui-ci coute 107,98 € et est livrable en France.

On enchaine avec une autre référence au concept de refroidissement plutôt intéressant, un boitier cylindrique de 450 x 315 x 350 mm, vaguement en forme de turbine d'avion. Il est compatible M-ATX et ITX, le GPU peut faire jusqu'à 320 mm et le ventirad jusqu'à 165 mm, l'alimentation peut être ATX et le stockage peut inclure deux supports 2,5" et 3,5". Probablement conçu dans l'idée de créer une sorte de tunnel à vent, l'apport d'air frais est assuré par le grand ventilateur de 200 mm situé à l'avant, complété par deux 120 mm sur le dessus et un autre à l'arrière. Un boitier que nous serions également bien curieux de mettre à l'épreuve si la situation se présente, rien que pour mesurer sa maîtrise de la ventilation. Pour nous se l'offrir, c'est 183,29 € et une livraison gratuite, en espérant qu'il puisse arriver en un seul morceau.

Le meilleur pour la fin, qui n'est pas un boitier, car ouvert, mais plutôt un stand somptueux, le choix ultime pour les fans absolus de la marque ROG d'ASUS ! Il faudra toutefois se satisfaire d'une carte mère mini-ITX, mais aucune autre limite de taille particulière ne semble a priori applicable au reste du hardware, sauf pour le refroidissement du processeur, qui ne peut être un AIO et doit être un ventirad low profile à cause des deux « ailes » ROG massives et RGB coiffant cette... chose. Difficile de faire mieux en matière d'objet au WAF absolument plancher, et pour prouver votre allégeance et votre « croyance en ROG ». Une offrande qui ne vous coûtera que 839,96 € !

Et alors, ça serait lequel ?

Et si vous participiez en nous envoyant vos superbes trouvailles ou propres créations ? Photos de pr0n (de PC, hein !), modding, matériel insolite, etc.

On prend (presque) tout à l'adresse ci-dessous !



du-gros-pron [at] comptoir-hardware.com